Nodeems de Gilles Muller opgehalen huet a bei den Dammen deemnächst d'Mandy Minella, muss ee sech d'Fro stelle wéi et weidergeet.

Wéi gesäit d' Zukunft vun der Lëtzebuerger Fed Cup respektiv der Davis Cup Ekipp aus? Et schéngt, wéi wann déi gëlle Joren eriwwer wieren.

Wou geet et hi mam Lëtzebuerger Tennis? / Rich Simon

Anne Kremer, Claudine Schaul a Mandy Minella hunn déi leschten 20 Joer de Lëtzebuerger Fändel an der Tennis-Welt héich gehalen. Bei den Häre war et de Gilles Muller. Alleguerten hu si och fir d'Nationalekipp gespillt. Dat ass elo net méi de Fall an d'Lach, wat si hannerlooss hunn, ass dach ee ganz grousst. Däers ass sech och de President vun der FLT, de Claude Lamberty, bewosst. Bei den Häre mécht de Claude Lamberty sech awer manner Gedanke wéi bei den Dammen.

"Mam Alex Knaaf, mam Chris Rodesch a mam Raphael Calzi. Dat ass eng jonk Davis-Cup-Ekipp an déi muss zesumme mam Gilles Muller op der Bänk, hir Léierjoren ofschléissen, fir duerno an d'Meeschterjoren ze kommen. Dat si Jongen, déi ee gudden Niveau spillen. Dëst Joer goufe se duerch Corona bëssen ausgebremst."

Bei den Dammen hat een alleguerten d'Hoffnunge fir Zukunft an d'Eleonora Molinaro gesat. Den Ament ass et awer roueg ginn, sou de Claude Lamberty.

"Et war a sech op engem ganz gudde Wee, ier Corona koum. Do wär ech wierklech gespaant gewiescht, wa Corona net komm wier, wou säi Wee higeféiert hätt. Et ass net einfach gewiescht. Och finanziell net. Dat weess ech. Ech hoffen, datt et an den USA weider ee gudden Niveau spillt. Villäicht fënnt et, wéi d'Anne Kremer, op der Uni eraus, wéi gutt et spillt a bis op d'Nummer 18 an der Welt erop komm ass."

Nieft dem Eleonora Molinaro setzt ee bei der FLT an d'Zukunft och nach op d'Marie Weckerle an d'Liz Baddé fir de Fed Cup ze spillen.

"Si kombinéieren Tennis mat Schoul, awer ee ganz staarken Accent op Tennis leeën. Et muss een d'Entwécklung ofwaarden an och d'Resultater an den nächste Joren."

De Claude Lamberty ass frou, dat déi fréier Weltklassespiller elo bei eis am Land an de Clibb aktiv sinn.

"D'Schéiss mat engem Claudine Schaul, d'Spora mam Gilles Muller. Dat heescht awer net, datt anerer dat schlecht maachen! Mee et ass gutt, datt Veräiner erkannt hunn, datt déi Spëtzespiller hir Erfarung an de Veräiner kenne weider ginn."

De Claude Lamberty seet, dat een de Feeler net däerf maachen, an ze vill Drock op déi Jonk mécht, andeem ee se mat engem Gilles Muller oder engem Anne Kremer vergläicht.

"De Gilles Muller war een Top-Athlet. D'Nummer 1 bei de Junioren an huet géint Nummer 1 op der Welt gewonnen. Hie war an den Top 20 vun der ATP. Dat heescht, datt ee kengem Lëtzebuerger ee Gefale mécht, wann een dee mam Gilles Muller vergläicht. Mee och bei de Meedercher soen ech, et däerf een net de Meedercher vun der Zukunft de Rucksak vun enger Nummer 18 oder dem Claudine Schaul, d'Nummer 40 an der Welt, undoen."

Fir den Niveau vun de Lëtzebuerger Spiller erop ze kréien, wier et dem Claude Lamberty no wichteg, fir esou vill wéi méiglech international Jugend Turnéier bei eis am Land ze organiséieren.