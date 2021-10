RTL Télé, de Radio an d'Internet-Redaktioun sichen den Ament sport-begeeschtert Leit.

Dir interesséiert Iech fir den nationalen an den internationale Sport?

Dir kënnt Lëtzebuergesch schwätzen an och schreiwen?

Dir sidd stressresistent an teamfäeg, flexibel, dynamesch an engagéiert?

An Dir sidd mobil an hutt Zäit?



Da mellt Iech, well da sidd Dir eis Persoun!



RTL sicht fräi Mataarbechter a Mataarbechterinne fir Reportagen op der Télé, um Radio an um Internet, fir de Liveticker am nationale Futtball a fir Aarbecht an der Redaktioun fir déi 3 Medien.



Interesséiert? Da mailt eis wgl. a schreift eis, wisou Dir déi richteg Persoun fir de Sport bei RTL sidd, fir wéi ee Beräich Dir iech interesséiert a schéckt eis een CV an dat Ganzt op Lëtzebuergesch op:



freelancesport@rtl.lu

Mir freeën eis op Iech!