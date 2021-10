E Samschdeg den Owend war den Optakt vum Äishockey-Championnat fir den Tornado Lëtzebuerg.

An der 3. Divisioun vum franséische Championnat gouf et an eegener Hal eng 5:9-Néierlag géint Lyon.

Fir den Tornado hunn den Henri Öörni (4'), de Vlad Schelest (21'), den Antoine Thomas (24', 54') an de Colm Cannon (53') markéiert.