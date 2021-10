Iwwerdeems verléiert an der Ligue 1 Metz kloer mat 0:3 géint Rennes. An England gouf et eng Victoire vu WestHam géint Everton.

Bundesliga Bayer Leverkusen - Bayern München 1:5

0:1 Lewandowski (4'), 0:2 Lewandowski (30'), 0:3 Müller (34'), 0:4 Gnabry (35'), 0:5 Gnabry (38')

38'), 1:5 Schick (55') Eng fulminant éischten Hallschent vum aktuellen däitsche Champion. Bei Bayern München ass vun Ufank un alles gelongen, iwwerdeems bei der Lokalekipp, ëmmerhi virum Match punktgläich mat Bayern an der Tabell, iwwerhaapt näischt gepasst huet. An der Paus stoung et deemno aus Leverkusener Siicht 0:5. Leverkusen ass a Persoun vum Schick wuel nach e Gol gelongen, déi 3 Punkte sollten awer op München goen FC Augsburg - Arminia Bielefeld (17h30) LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga Premier League FC Everton - West Ham United 0:1

0:1 Ogbonna (74') WestHam kann no der 1:0-Victoire géint Everton an der Tabell laanscht Everton zéien a béid Ekippe stinn elo bei 14. Punkten. De goldege Gol huet den Ogbonna an der 74. Minutt geschoss. Newcastle United - Tottenham Hotspur (17h30) LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League Serie A SSC Neapel - FC Turin (18h00) LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A Ligue 1 AC Troyes - OGC Nice 1:0

1:0 Mama Baldé (4') Ouni de Gerson Rodrigues, dee wéinst enger Giel-Speer gespaart war, huet de Balde an der 4. Minutt den entscheedende Gol markéiert. Grousse Réckschlag fir Nice, iwwerdeems et fir Troyes 3 immens wichteg Punkte sinn. Den Iwwerbléck vun deenen anere Lëtzebuerger Futtballer fannt dir hei. FC Metz - Stade Rennes 0:3

0:1 Laborde (24'), 0:2 Sulemana (37'), 0:3 Terrier (45') HSC Montpellier - RC Lens (17h00) LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1 La Liga Celta Vigo - FC Sevilla 0:1

0:1 Mir (54') LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga