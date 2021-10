Déifferdeng klappt de F91 mat 3:2 iwwerdeems Stroossen Rodange bei der 4:1-Victoire keng Chance léisst. D'Una huet nëmmen nach 1 Punkt Réckstand op de F91.

Am nationale Futtball war et um Sonndeg de kompletten 9. Spilldag an der BGL Ligue.

Am Spëtzematch stoungen sech Déifferdeng an Diddeleng géigeniwwer. No enger roueger Ufanksphase ass et virun der Paus dunn helle wech gaangen. No der Féierung per Eelefmeter fir d'Lokalekipp krut kuerz dorop de Trainer vum F91 Carlos Fangueiro wéinst meckeren déi Rout Kaart gewisen. Quasi mam Gang an d'Kabinnen ass dunn nach dem Sinani den Ausgläich fir de F91 gelongen. No der Paus ass et weider immens hëtzeg gewiescht, an et ass hin an hier gaangen. Den de Cabral (83') ass um Enn de gléckleche Spiller deen de Match fir d'Lokalekipp mat sengem Gol entscheede konnt. Déifferdeng klappt Diddeleng mat 3:2.

Stroossen huet am Match géint Rodange eng iwwerzeegend Leeschtung op den Terrain bruecht a ka sech um Enn mat 4:1 duerchsetzen. Virun allem an der 1. Hallschent war e däitleche Klassenënnerscheed béi béiden Ekippe festzestellen, a Stroossen hätt souguer nach méi héischt kéinte féieren.

An engem attraktivem Match hu sech Rouspert a Wolz näischt geschenkt an et ass virun allem an deenen éischte 45 Minutten hin an hier gaangen. Net manner wéi 4 Goler hunn d'Spectateure konnte gesinn. Mat engem 3:1 Avantage fir Rouspert ass et an d'Kabinne gaangen. Rouspert konnt nach zwee Goler dorop setzen a gewënnt mat 5:1 géint Wolz.

De Progrès war zu Besuch bei Hesper an huet sech trotz méi Spillundeeler kee Avantage konnten eraus spillen. Hesper ass lues a lues an de Match komm an hunn duerch e fantastesche Gol vum Stolz d'Féierung fonnt. Progrès huet alles no vir geworf, a konnt tatsächlech an der 2. Minutt vun der Nospillzäit duerch den Azong nach den Ausgläich markéieren, dass de Match mat 1:1 op en Enn geet.

Um Escher Gaalgebierg gouf et eng verdéngte Victoire fir de aktuelle Champion. Bis zum 1. Gol vun der Fola war Hamm Benfica zimmlech gutt am Match mee no der Féierung fir d'Fola (Ahmetxhekaj, 16') gouf et awer eng däitlech Tendenz zum Gonschte vun der Lokalekipp. D'Jeunesse gewënnt schlussendlech mat 2:1 géint Hamm Benfica.

D'Etzella war am Match géint d'Jeunesse déi besser Ekipp a ass frei duerch e Gol vum Hemkemeier (3') a Féierung gaangen. Mat der éischter richteger Chance konnt Esch den Ausgläich markéieren. Dem Einsiedler ass an der 67. Minutt den entscheedende Gol gelongen, sou dass d'Etzella 2:1 géint d'Jeunesse d'Iwwerhand behält.

Péiteng ka sech no enger rasseger zweeter Hallschent mat 4:2 géint de Racing behapten. Iwerdeeems hunn eng ronn 680 Spectateuren zu Munneref eng 1. Hallschent op Aenhéicht gesinn. No der Paus sollten dunn d'Gäscht vun Hueschtert virum Gol äiskal zouschloen, sou dass si sech no Goler vum Habbas (62', 83') a Muric (85') kenne mat 3:0 zu Munneref duerchsetzen.

