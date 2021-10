E Sonndeg war de President vum F91 Diddeleng Invité tëscht 19 an 20 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

De Gerry Schintgen huet iwwert déi aktuell Saison geschwat, wisou et haut zu Déifferdeng net mat op d'mannst engem Punkt geklappt huet a wat Ziler an der Forge du Sud sinn. Donieft huet hien dem Jeff Kettenmeyer awer och verroden, wéi een an Zukunft wëll Jugendspiller aus der Akademie an der éischter Ekipp abauen an datt hien och als President nach ëmmer gären hannert dem Mikro um Stade Jos Nosbaum sëtzt.

De kompletten Interview, deen um Radio an 3 Deeler diffuséiert gouf, fann Dir hei: