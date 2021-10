Den FC Wolz 71 muss sech e neien Trainer sichen, nodeems dëse mat Effet immédiat säi Poste verléisst.

Den Dan Huet huet dem Veräi matgedeelt, datt hien, no 6 Joer op der Trainerbänk, direkt ophält, dat steet op der Internetsäit vum Club aus dem Norden ze liesen. Wolz steet an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball, no 9 Spilldeeg mat 12 Punkten op der 11. Plaz.