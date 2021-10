Dortmund ass zu Amsterdam géint Ajax ënnergaangen an de PSG dréint de Match géint Leipzig.

Um Dënschdeg Owend stoung den 3. Spilldag vun der Champions League an de Gruppen A bis D um Programm.

Am Grupp A hat Bruges beim 1:5 keng Chance géint Manchester City. Leipzig huet zu Paräis géint de PSG gutt matgehalen. Messi a Co. hunn de Match awer mat 3:2 gewonnen.

Am Spëtzematch am Grupp B gouf et eng 3:2-Victoire fir Liverpool géint Atletico Madrid. Den AC Mailand huet beim 0:1 zu Porto eng weider Néierlag missen astiechen.

Am Grupp C hat Ajax keng Problemer an huet sech mat 4:0 géint Dortmund duerchgesat. Donieft huet Sporting Lissabon fir d'éischte Kéier e Match an der Champions League an der Tierkei gewonnen. Um Enn hunn d'Portugise Besiktas mat 4:1 geklappt.

Am Grupp D huet Sheriff Tiraspol mam Sébastien Thill mat 1:3 géint den Inter Mailand verluer. De Lëtzebuerger huet den 1:1-Ausgläich markéiert. Donieft huet sech Real Madrid zu Donezk mat 5:0 duerchgesat.

Grupp C

Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund 4:0

1:0 Reus (11', Selbstgol), 2:0 Blind (25'), 3:0 Antony (57'), 4:0 Haller (72')

Am Spëtzematch am Grupp C tëschent Ajax an Dortmund huet sech d'Heemekipp duerch eng konzentréiert a gutt Leeschtung iwwert de ganze Match mat 4:0 géint Dortmund duerchgesat.

Allgemeng gouf sech virum Match en Offensivspektakel erwaart an d'Spectateure sollten och net enttäuscht ginn. Nodeems déi éischt Minutte roueg verlaf waren, hat Ajax no knapp 10 Minutten zwou gutt Chancen duerch den Antony an de Blind. Kuerz drop ass d'Heemekipp duerch e Selbstgol vum Reus a Féierung gaangen.

Ajax huet nom 1:0 net labber gelooss an huet Dortmund weiderhi fréi ënner Drock gesat. D'Gäscht hu probéiert ze konteren, mee Haaland a Co. sinn ëmmer erëm gestoppt ginn. Op där anerer Säit war d'Ofwier vun Dortmund net um Terrain an huet hir Géigner ze spéit ugegraff. Sou konnt de Blind no 25 Minutte mat engem schéine Schoss den 2:0 markéieren.

D'Hollänner hunn och nom 2. Gol de Fouss net vum Gas geholl an hu sech eng Chance no der anerer erausgespillt. Bis zur Paus war d'Ekipp vum Ten Hag awer net genau genuch, fir e weidere Gol ze schéissen.

No der Paus ass Dortmund erwächt an den Stiermer Haaland hat kuerz nom Säitewiessel eng gutt Chance. De Golkipp vun Ajax konnt de Ball awer op d'Lat deviéieren. D'Hollänner waren doduerch awer net geschockt an hu mat flotte Kombinatioune weider no vir gespillt. Nodeems de Kobel vun Dortmund e puer Bäll gehalen huet, konnt en awer beim drëtte Gol vum Antony näischt maachen.

D'Moral vun den Dortmunder war gebrach an Ajax huet probéiert eppes fir hiert Golverhältnis ze maachen. Eng Véierelsstonn viru Schluss huet den Haller mat sengem sechste perséinleche Gol an der Champions League fir de 4:0 gesuergt.

Dortmund huet, iwwer de ganze Match gesinn, enttäuscht an Ajax Amsterdam bleift mat 3 Victoiren aus dräi Matcher un der Spëtzt vun der Tabell.

Besiktas - Sporting Lissabon 1:4

0:1 Coates (15'), 1:1 Larin (24'), 1:2 Coates (27'), 1:3 Sarabia (44', Eelefmeter), 1:4 Paulinho (90+1')

Grupp A



Club Bruges - Manchester City 1:5

0:1 Cancelo (30'), 0:2 Mahrez (43', Eelefmeter), 0:3 Walker (53'), 0:4 Palmer (67'), 1:4 Vanaken (81'), 1:5 Mahrez (84')

PSG - RB Leipzig 3:2

1:0 Mbappé (10'), 1:1 Silva (28'), 1:2 Mukiele (57'), 2:2 Messi (67'), 3:2 Messi (74', Eelefmeter)

Grupp B

Atlético Madrid - Liverpool 2:3

0:1 Milner (8'), 0:2 Keita (13'), 1:2 Griezmann (20'), 2:2 Griezmann (34'), 2:3 Salah (78', Eelefmeter)

Porto - AC Mailand 1:0

1:0 Diaz (65')

Grupp D

Inter Mailand - Sheriff Tiraspol 3:1

1:0 Dzeko (35'), 1:1 Thill (52'), 2:1 Vidal (58'), 3:1 de Vrij (67')

No der iwwerraschender Victoire géint Real Madrid war Tiraspol mam Sébastien Thill zu Mailand am San Siro op Besuch. 35 Minutte laang hunn d'Gäscht gutt matgehalen, éier den Dzeko den éischte Gol fir Inter an dëser Champions League Campagne markéiert huet. No der Paus huet de Lëtzebuerger Thill mat engem schéine Fräistoussgol ausgeglach. D'Freed war awer net fir laang an d'Italiener hu mat zwee schnelle Goler reagéiert. Um Enn huet Inter mat 3:1 géint Tiraspol gewonnen.

Shakhtar Donezk - Real Madrid 0:5

0:1 Kryvtsov (38', Selbstgol), 0:2 Vinicius Junior (51'), 0:3 Vinicius Junior (56'), 0:4 Rodrygo (69'), 0:5 Benzema (90+1')

All d'Resultater am Iwwerbléck

Klickt hei, fir op d'Resultater vun der Champions League ze kommen.