Bis déi 70. Minutt huet Benfica gutt mat de Bayern matgehalen. Ma wéi de Knuet bis geplatzt war, waren déi Münchener net méi ze halen.

An der Champions League war et d'Suitte vum 3. Spilldag, dat mat de Gruppen E, F, G an H.

Grupp E

Benfica Lissabon - Bayern München 0:4

0:1 Sané (70'), 0:2 Everton (80',sg), 0:3 Lewandowski (82'), 0:4 Sané (84')

Ouni hiren Trainer Julian Nagelsmann, dee wéinst grippenänleche Symptomer net op der Bänk konnt sëtzen, mä mat de Co-Trainer Dino Toppmöller a Xavier Zembrod op der Bänk, goung et fir den FC Bayern géint Benfica Lissabon. An déi duerften direkt e gudde Start vun de Münchener gesinn, déi fréi zwou Chancen haten, ma Sané hat no 5 Minutte knapp laanscht geschoss an de Lewandowski koum mat engem Käpper net laanscht de Vlachodimos. Dono gouf et wéineg Chancen. An der 29. hat de Vlachodimos nees déi besser Nerve géint de Coman an an der 33. Minutt huet den Neuer géint Darwin behaapt. An der 42. Minutt louch de Ball dunn am Netz, ma de Gol vum Lewandowski gouf annuléiert, well hien den Aarm matbäi geholl hat. Dëst gouf iwwert de VAR kontrolléiert. Bayern war dominant an den éischte 45 Minutten, ma d'Portugisen haten och hir geféierlech Momenter.

Nom Säitewiessel huet München den Drock nach emol erhéicht. De Coman huet no 47. Minutte de Potto getraff an de Gol vum Müller gouf wéinst Abseits kuerz drop net unerkannt. Zwou gutt Chancen hat dunn och Benfica, ma weder de Goncalves nach de Fräistouss an de Käpper vum Verissimo oder d'Flank vum Yaremchuk op den Darwin hunn eppes bruecht. An der 70. Minutt ass dunn de Knuet bei de Bayern geplatzt. Als éischt markéiert de Sané iwwert en direkte Fräistouss, 10 Minutten drop käppt den Everton de Ball an den eegene Gol, wéi hien eng Flank vum Gnabry wollt klären. An der 82. Minutt notzt de Lewandowski eng gutt Viraarbecht vum Sané an dee selwer huet 2 Minutte méi spéit eng gutt Pass vum Stanisic verwäert. Innerhalb vu 14 Minutten hunn d'Bayern aus engem 0:0 e 4:0 gemaach.

FC Barcelona - Dynamo Kiew 1:0

1:0 Piqué (37')

No zwou Néierlagen an den éischten zwee Matcher war den FC Barcelona doheem géint Kiew ënner Drock. No 37 Minutte konnten d'Spuenier eng éischte Kéier jubelen. Eng Flank vum Alba hat de Wee bei de Piqué fonnt an den Defenseur konnt de Ball am Gol ënnerbréngen. Defensiv war Barcelona déi éischt 45 dann éischter wéineg gefuerdert. No der Paus war Barca weider dominant, ma konnt och aus gudde Chance vun de Jong oder Fati an der 52. a 54. Minutt näischt maachen. Well Kiew no vir net geféierlech war ass dann zum Schluss deen ee Gol der Heemekipp duergaangen, fir déi 3 Punkte matzehuelen.

Grupp F

Manchester United - Atalanta Bergamo 3:2

0:1 Pasalic (15'), 0:2 Demiral (29'), 1:2 Rashford (53'), 2:2 Maguire (75'), 3:2 Ronaldo (81')

An enger Grupp, wou no 2 Matcher den 1. an de leschte just 1 Punkt trennt, ass all Victoire wichteg. An esou ass Bergamo och bei Manchester opgetrueden. Direkt mat der éischter richteger Chance huet de Pasalic d'Flank vum Zappacosta konnten notzen an den 1:0 markéieren. Dëst no 15 Minutten, an deene Bergamo däitlech méi fir de Match gemaach huet. Manchester gouf nom Gol zwar lues a lues besser, ma no bal enger hallwer Stonn waren et nees d'Gäscht, déi getraff hunn. Den Demiral huet eng Flank vum Koopmeiners mam Kapp iwwert d'Linn bruecht. Déi éischt richteg gutt Chance hat United an der 44. Minutt, ma de Fred huet aus 11 Meter de Ball laanscht de Gol geschoss, 2 Minutte méi spéit huet de Rashford just d'Lat getraff. Esou goung et verdéngt an awer e bësse glécklech mat engem Avantage vun 2 Goler fir d'Gäscht aus Italien an d'Paus.

Nom Säitewiessel huet ManUnited do weider gemaach, wou se opgehalen haten, just mat méi Erfolleg. An der 53. Minutt huet de Rashford et besser gemaach an de Ball iwwert d'Linn kritt. Dono gouf et weider gutt Chancen, duerch ënner anerem Ronaldo a Greenwood, ma et war an der 75. Minutt de Maguire, deen den Ausgläich markéiere konnt, dat no enger Virlag vum Bruno Fernandes. De Superstar ënnert dem Starensembel vu Manchester, Cristiano Ronaldo, huet dann an der 81. Minutt de Match gedréint. Bei der Pass vum Shaw ass hie méi héich geklomme wéi d'Defense an huet de Ball mam Kapp eragemaach. Bergamo koum vun deem Schock net méi zeréck an esou wënnt ManUnited dëse Match, well si an der zweeter Hallschent dominant a méi präzis waren, wéi déi éischt 45 Minutten.

Young Boys Bern - Villarreal 1:4

0:1 Yeremy (6'), 0:2 Gerard (16'), 1:2 Elia (77'), 1:3 Alberto Moreno (88'), 1:4 Samu Chukuwueze (90'+2)

Fir de Christopher Martins a seng Berner Young Boys ass den Ufank vum Match alles, mä net ideal verlaf. Direkt mat der éischter Chance huet de Yeremy de Ball mam Kapp eragesat, bei der Flank an der 6. Minutt vum Pedraza hat d'Schwäizer Defense hien einfach iwwersinn. An der 16. Minutt eng änlech Zeen bei engem Fräistouss. D'Defense vun de Berner war net gutt organiséiert an dofir koum hei de Gerard fräi mam Kapp zum Ball. Esou stoung et séier 2:0. Dono koumen d'Young Boys besser an de Match, konnten awer aus hiren 2 Chance kee Kapital zéien.

Manner Chance gouf et dunn awer an der zweeter Hallschent. No 51 Minutten huet de Pedraza den 3:0 knapp verpasst, wéi hien d'Lat getraff huet. Fir Spannung an de leschte Minutten huet den Elia gesuergt, dee sech gutt géint den Torres duerchgesat huet an de Ball am rietsen Eck konnt ënnerbréngen. D'Spannung sollt awer net laang halen, well zum Schluss huet Villarreal nach emol Gas ginn. De Moreno huet déi vill Plaz, déi Bern hinne ginn huet, well si den Ausgläich wollte markéieren, genotzt, fir den 3:1 ze schéissen an an der Nopsillzäit huet de Chukuwueze de Sack zougemaach.

Grupp G

Red Bull Salzburg - VFL Wolfsburg 3:1

1:0 Adeyemi (3'), 1:1 L. Nmecha (15'), 2:1 Okafor (65'), 3:1 Okafor (77')

OSC Lille - FC Sevilla 0:0

Grupp H

Chelsea London - Malmö FF 4:0

1:0 Christensen (9'), 2:0 Jorginho (21',p), 3:0 Havertz (48'), 4:0 Jorginho (57',p)

Zenit St. Petersbrug - Juventus Turin 0:1

0:1 Kulusevski (86')

