Zanter en Dënschdeg gëtt et an der Lëtzebuerger Sportswelt nëmmen een Thema.

An dat sinn déi nei Mesuren, déi de Sportminister Dan Kersch annoncéiert huet. D'Veräiner maache sech Suergen, wéi si dat alles sollen ëmgesat kréien. Virun allem déi zertifiéiert Tester suerge fir vill Gespréichsstoff.

Coronavirus am Sport/Reportage Rich Simon

Virun allem well déi vum 19. Oktober an net réischt vum 1. November un a Kraaft trieden. De Federatiounen a virun allem de Clibb ass dat alles ze séier gaangen. De Futtball an och den Dëschtennis hunn dofir hir Kompetitioune wärend e puer Deeg ofgesot. Och de President vun der Handball-Federatioun ass sech der Problematik bewosst. Den Dokter Romain Schockmel sot, datt zwar kee globalen Tsunami op d'FLH duerkomm ass. Hien hofft awer, datt d'Decisioun, fir déi net zertifiéiert Tester net méi ze acceptéieren, nach eng Kéier iwwerduecht gëtt.

"Datt et hei wichteg wär un de Responsabelen ze iwwerleeën, ob déi Strategie weider wëll behalen? Ob een net notamment am Sënn vun der Gesondheet net awer géif déi net zertifiéiert Tester géif bäibehalen. Notamment an de Sport-Kompetitiounen. Well onofhängeg wat d'Abusen, déi gemaach goufen, muss een awer allgemeng soen, an déi Erfarung ass jo elo wärend engem Joer ginn, datt déi Schnelltester dozou bäidroen, Infektiounen ze evitéieren. Ech hoffen, datt do ee Kompromëss fonnt gëtt."

D'Handball Federatioun ass eng vun deene grousse bei eis am Land. Eng vun deene klengen ass d'Äishockey-Federatioun. Hire President a Vice-President vum Tornado Lëtzebuerg ass den Alain Schneider. Fir hie sinn déi zertifiéiert Tester net onbedéngt de Problem.

"Well déi meescht hiren Test an der Schoul maachen. A wann deen am Delai vun der Zäit ass, dann ass dat jo een zertifiéierten Test. Deen eenzegen Impakt, deen et wäert hunn, et muss ëmmer een do sinn, deen dat kontrolléiert bei all Spiller, deen d'Hal betrëtt."

Den Alain Schneider huet och nach gesot, datt duerch déi ganz Covid-Situatioun d'Presenze vun de Spiller manner gi sinn. An dat ass virun allem fir eng kleng Federatioun wéi déi vum Äishockey net gutt. Awer sécherlech och net fir déi méi grouss Federatiounen.