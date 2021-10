En Donneschdeg den Owend war den drëtte Spilldag vun der Gruppephas an der Europa League.

Am Match tëscht Lazio Roum an Olympique Marseille gouf et en Donneschdeg den Owend kee Gewënner an och keng Goler.

An och tëscht Betis Sevilla a Bayer Leverkusen gouf et e Remis. De Match ass um Enn mat 1:1 op en Enn gaangen.

Eintracht Frankfurt huet mat 3:1 géint Olympiakos Piräus gewonnen a setzt sech domat un d'Spëtzt vum Grupp D.

Olympique Lyon huet en Donneschdeg den Owend all Grond ze feieren. Nodeems ee schonns mat 0:2 géint Sparta Prag hanne louch, huet een de Match nach mat 4:3 gewonnen an domat ass et déi 3. Victoire am 3. Match.

Den SSC Neapel feiert eng ganz wichteg Victoire. D'Italiener gewannen nämlech mat 3:0 géint Legia Warschau a klammen domat no vir op déi zweete Plaz. Warschau bleift awer trotz der Néierlag op der 1. Plaz.

Hei fannt Dir all d'Resultater am Iwwerbléck