D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp spillt e Freideg um 18.00 Auer am Stade Wiener Neustadt géint Éisträich.

Den Owend, spillt Damme Futtball Nationalekipp an der WM Qualifikatioun zu Wiener Neustadt, géint Éisträich. Et ass deen drëtte Match an der lafender Campagne. An den zwou éischte Partien, goufen et allkéiers relativ héich Néierlagen.

22/10/2021 Band Futtball Dammen 12h30 Simon

Ufank vum Match: 18h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 20h00



Team Lëtzebuerg