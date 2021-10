Donieft mussen de Veräin eng Geldstrof vu 400 Euro bezuelen.

Am Futtball ass de Carlos Fangueiro fir déi nächst 5 offiziell Matcher gespaart. Den Trainer vum F91 Diddeleng hat de leschte Sonndeg an der Partie beim FC Déifferdeng 03 no enger supposéierter Abseitspositioun hefteg reklaméiert, d'FLF schreift vu "Menaces, Paroles et Gestes" an krut doropshi vum Arbitter Alain Durieux déi rout Kaart gewisen.