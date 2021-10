An der Partie zu Wiener Neustadt gouf et fir d'Ekipp vum Dan Santos géint staark Éisträicherinnen näischt ze huelen.

Am WM-Qualifikatiounsmatch géint Éisträich gouf et fir Lëtzebuerg e Freideg den Owend eng 0:5-Defaite. D'Rout Léiwinnen hunn an der éischter Hallschent zu Wiener Neustadt laang den 0:0 gehalen, kuerz virun der Paus huet d'Lokalekipp dann awer nach zwee Mol de Wee an de Gol fonnt. Nom Säitewiessel hunn d'Spillerinnen aus Éisträich weider staark opgespillt a séchere sech um Enn verdéngt déi dräi Punkten.

Den nächste Match vun de Lëtzebuerger Damme steet de 26. Oktober un. De Géigner heescht dann Nordmazedonien.