D'US-Amerikanerin an d'Schwäizerin Lara Gut hu sech bis déi lescht Zéngtelssekonn ee ganz enken Duell zu Sölden geliwwert. Um Enn war d'Shiffrin besser.

E Samschdeg war zu Sölden an Éisträich den Optakt vun der neier Weltcup-Saison am Schi Alpin. D'Mikaela Shiffrin huet hir 70. Victoire gefeiert. D'US-Amerikanerin huet sech am Riseslalom um Rettenbachgletscher bei beschtem Wieder mat enger Avance vun 0,14 Sekonne virun der Weltmeeschterin Lara Gut-Behrami aus der Schwäiz duerchgesat.

Drëtt gouf d'Gewënnerin vum Gesamtweltcup Petra Vlhova aus der Slowakei. Si hat e Retard vun 1,3 Sekonnen.