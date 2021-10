Fir de Kont vum 9. Spilldag huet sech d'Ekipp vum Tuchel mat 7:0 duerchgesat.

An der Bundesliga war et e Samschdeg d'Suite vum 9. Spilldag.

Premier League

Chelsea - Norwich City 7:0

1:0 Mount (8'), 2:0 Hudson-Odoi (18'), 3:0 James (42'), 4:0 Chilwell (57'), 5:0 Aarons (62', Selbstgol), 6:0 Mount (85', Eelefmeter), 7:0 Mount (90+1')

An England bleift Chelsea um 9. Spilldag Tabelleleader. D'Ekipp vum Tuchel huet e Samschdeg dem Opsteiger Norwich City absolutt keng Chance gelooss an de Match kloer mat 7:0 gewonnen. An der Paus louch d'Lokalekipp scho mat 3:0 a Féierung. D'Gäscht waren no enger Giel-rouder Kaart vum Gibson vun der 65. Minutt un an Ënnerzuel. De Mann vum Match war de Mount. Hien huet dräi Goler geschoss.

Serie A

Ligue 1

