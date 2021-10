Den F91 huet sech mat engem 4:1 géint Rouspert dräi wichteg Punkte geséchert an am Match tëscht der Jeunesse an Déifferdeng si keng Goler gefall.

Am nationale Futtballchampionnat war e Sonndeg d'Suite vum 10. Spilldag. E Sonndeg den Owend gouf et zum Optakt eng Nidderkuerer Victoire géint a Péiteng a Stroossen huet sech weider a gudder Form gewisen.

Diddeleng huet Rouspert mat engem 4:1 keng Chance gelooss. Duerch en Eelefmeter vum Van den Kerkhof an e Kappball vum Kirch ass den F91 mat enger verdéngter Féierung an d'Paus gaangen. Och nom Säitewiessel hat déi Diddelenger Lokalekipp weider d'Iwwerhand an huet am Numm vum Diouf a Kabore d'Victoire ouni gréisser Problemer geséchert. De Gol vun de Rousperter duerch de Soladio huet um Ausgang vum Match näischt méi geännert. Duerch déi dräi Punkte steet den F91 also nees un der Tabellespëtzt.

D'Partie tëscht der Jeunesse an Déifferdeng ass op der Grenz ouni Goler op en Enn gaangen. An der éischter Hallschent hate béid Ekippe Problemer fir an de Match ze fannen, kuerz virun der Paus hat awer souwuel d'Jeunesse wéi och Déifferdeng jeeweils eng gutt Chance op d'Féierung. Am zweeten Duerchgang war dann eng méi lass, dat well déi zwou Ekippen a Féierung goe wollten. Bis zum Schluss ass et awer kengem méi gelongen de Wee an de Gol ze fannen a sou gëtt et bei engem onspektakulären 0:0 kee Gewënner.

Zu Rodange gouf et no enger geckeger Schlussphas eng 3:2-Victoire fir de Swift Hesper. Duerch zwee Goler vum Electeur louchen d'Gäscht no 45 Minutte verdéngt a Féierung. No der Paus huet d'Ekipp vu Rodange dann den Tempo an och den Drock erhéicht a sou ass d'Partie nom Gol vum Amehi nach eng Kéier spannend ginn. D'Haushären hunn net opginn an duerch en zweete Gol vum Amehi an der 90. Minutt nach op 2:2 ausgeglach. D'Partie war domat awer nach net eriwwer, dat well Rodange mat der leschter Aktioun vum Match den eegene Gol getraff huet an et fir d'Ekipp vun Hesper dach nach déi dräi Punkte gi sinn.

