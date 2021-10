Den FC Barcelona huet am Coup Nou mat 1:2 de Kierzere gezunn an de Modeste huet de Kölner mat sengen zwee Goler nach ee Punkt géint Leverkusen geséchert.

Bundesliga

Köln - Leverkusen 2:2

0:1 Schick (15'), 0:2 Bellarabi (17'), 1:2 Modeste (63'), 2:2 Modeste (82')

Bayer Leverkusen huet sech am Rheinderby zu Köln eng 2:0-Féierung verspillt a ka beim 2:2 um Enn nach frou sinn dass et ee Punkt ginn ass. Duerch d'Goler vum Schick a Bellarabi louch d'Werkself bannent zwou Minutte mat zwee Goler a Féierung a war och weider ëmmer nees geféierlech. Ronn 30 Minutte viru Schluss ass d'Partie nom Gol vum Modeste dann nach eng Kéier spannend ginn an d'Werkself huet gespuert dass de Match nach laang net entscheet war. An der 82. Minutt huet de Modeste da mat sengem zweete Gol ausgeglach a Köln huet op en drëtte Gol gedréckt. Um Enn ass et awer bei engem 2:2-Remis bliwwen.

Stuttgart - Union Berlin (17.30 Auer)

Bochum - Frankfurt (18.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

West Ham - Tottenham 1:0

1:0 Antonio (72')

Manchester United - Liverpool (17.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

AS Roum - Neapel (18.00 Auer)

Inter Mailand - Juventus (20.45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Nice - Lyon 3:2

0:1 Toko Ekambi (35'), 0:2 Aouar (68'), 1:2 Atal (81'), 2:2 Delort (89'), 3:2 Guessand (90+2')

Marseille - PSG (20.45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Sevilla - Levante 5:3

1:0 Oliver (8'), 2:0 Rafa Mir (24'), 2:1 Morales (33'), 3:1 Diego Carlos (38'), 4:1 Munir (50'), 4:2 Morales (55'), 4:3 Melero (61'), 5:3 Fernando (64')

Barcelona - Real Madrid 1:2

0:1 Alaba (32'), 0:2 Vazquez (90+3'), 1:2 Aguero (90+7')

Fir den FC Barcelona gouf et an der spuenescher La Liga déi véiert Defaite am El Clasico hannerteneen. Den Alaba hat Real Madrid an der éischter Hallschent a Féierung bruecht, de Lucas Vazquez huet mat sengem Gol an der 93. Minutt dann den Deckel drop gemaach. Mat der leschter Aktioun vum Match ass de Katalanen dann nach den 1:2 gelongen, dat huet un der Victoire fir Real awer näischt méi geännert.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga