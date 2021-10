Weider gouf et wärend der Week 7 eng weider Néierlag fir d'Kansas City Chiefs, déi riskéieren, dëst Joer d'Playoffs ze verpassen.

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens 41:17

D'Cincinnati Bengals hunn e Sonndeg den Owend eng ganz wichteg Victoire gefeiert. Si gewannen nämlech mat 41:17 géint den Division-Géigner Baltimore Ravens a setze sech domat un d'Spëtzt vun der AFC North, dat mat 5 Victoiren an 2 Néierlagen. Fir de Lamar Jackson, de Quarterback vun de Ravens war et déi éischt Néierlag iwwerhaapt géint d'Bengals an och déi alleréischt Néierlag am Mount Oktober. Op Säite vun de Bengals wousst déi fréier LSU-Connection ze iwwerzeegen. De Quarterback Joe Burrow koum op ganzer 416 Passing Yards, 3 Touchdowns an 1 Interception. De Rookie-Wide-Receiver Ja'Marr Chase konnt mat 1 Touchdown an 201 Receiving Yards iwwerzeegen. Och den Tight End C.J. Uzomah hat e richteg gudden Dag erwëscht um amerikaneschen National Tigh End Day. Hie koum op 91 Receiving Yards an 2 Touchdowns.

Chicago Bears - Tampa Bay Buccaneers 3:38

D'Resultat ass wéineg iwwerraschend, d'Tampa Bay Buccaneers iwwerrennen d'Chicago Bears mat 38 op 3. D'Defense vun de Bucs huet nees richteg geliwwert, si hunn nees Fumbles forcéiert a konnten och ganzer 3 Passe vum Justin Fields offänken. Deemno konnt d'Offense ouni Drock fräi spillen an den Tom Brady huet an der Nuecht op e Sonndeg dann och nees 4 Touchdown-Päss geheit an huet domat nees en neie Rekord opgestallt. Hien huet nämlech ënnert anerem säi 600. Touchdown geheit. Domat ass hien den eenzege Quarterback an der Geschicht vun der NFL, deen dëst packt. Nieft dem Brady ginn et och just nach 3 aner Quarterbacks, déi méi wéi 500 Touchdowns hunn an déi spillen allen 3 net méi. De 600. Touchdown gouf gefaange vum Wide Receiver Mike Evans, deem wuel net bewosst war, wat fir e Wäert dëse Ball huet. Hien huet de Ball nämlech engem Fan geschenkt. Spéiderhin huet d'Franchise de Ball awer zeréckkritt an dem Spectateur een neie Ball an en Trikot a Plaz ginn.

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans 3:27

Wat ass nëmme lass mat de Kansas City Chiefs an dem Patrick Mahomes? Dat dierfte sech den Ament wuel ganz vill Leit froen. An der Nuecht op e Méindeg gouf et nämlech schonns déi 4. Néierlag am 7. Match fir dës Saison. Mat 3 zu 27 verléiere si géint d'Tennessee Titans an op en Neits war et ee schwaarzen Dag fir de Star-Quarterback Patrick Mahomes. Et war iwwerhaapt déi éischte Kéier a senger Karriär, datt, wann hien um Terrain stoung, d'Chiefs keen Touchdown markéiere konnten. Dozou kënnt op en Neits eng Interception, en huet de Ball gefumbled a gouf zum Schluss souguer nach hallef ausgenockt an huet den Terrain misse verloossen. Op Säite vun den Titans huet dat besser ausgesinn, dat virun allem an der éischter Hallschent, wou de Ryan Tannehill an den Derrick Henry komplett iwwerzeege konnten. Den Henry, dee jo Running Back ass, konnt esouguer eng Touchdown-Pass geheien, ass dës Kéier awer emol selwer fir kee gelaf.

Alleguerten d'Matcher am Iwwerbléck

Denver Broncos - Cleveland Browns 14:17

Carolina Panthers - New York Giants 3:25

New York Jets - New England Patriots 13:54

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans 3:27

Washington Football Team - Green Bay Packers 10:24

Atlanta Falcons - Miami Dolphins 30:28

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens 41:17

Detroit Lions - Los Angeles Rams 19:28

Philadelphia Eagles - Las Vegas Raiders 22:33

Houston Texans - Arizona Cardinals 5:31

Chicago Bears - Tampa Bay Buccaneers 3:38

Indianapolis Colts - San Francisco 49ers 30:18