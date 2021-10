Den Novak Djokovic kéint duerch eng Hannerdier beim éischte grousse Grand-Slam vum Joer awer deelhuelen.

Um Méindeg de Moien huet eng E-Mail vun der Fraen-WTA-Tour confirméiert, dass och Ongeimpfter bei den Australian Open un den Depart dierfe goen. Viraussetzung ass eng Quarantän vu 14 Deeg. D'Autoritéiten hunn awer betount, dass nach keng konkret Entscheedung getraff ginn ass.

Déi nei Reegelunge sollen och fir d’Männer beim ATP-Tour gëllen. Sou kéint den Djokovic säin Titel beim éischte Grand Slam vum Joer verdeedegen. D’Nummer 1 vun der Welt aus Serbien mécht ewéi sou munch aner Spiller e Geheimnis draus, ob e geimpft ass oder net, huet awer deslescht nach eemol betount: "Ech weess net, ob ech an Australien fléie wäert."

D’Oplockerung huet mam héijen Impfstatus am Bundesstaat Victoria ze dinn. Do ass a wéinegen Deeg d’Quot vu 90 Prozent erreecht ginn. Den australeschen Tennis Verband huet der Norichtenagence AFP op Ufro matgedeelt, dass een optimistesch wier, den Tournoi "esou no wéi méiglech" un de Bedéngungen, wéi se virun der Pandemie waren, ausriichten ze kënnen.