Den Dino Toppmöller, deen elo schonn zweemol als "Interimschef-Trainer" un der Säitelinn vum FC Bayern München stoung, gouf an den héchsten Téin gelueft.

De fréieren Trainer vum F91 Diddeleng ass zanter dësem Summer Co-Trainer un der Säit vum Julian Nagelsmann beim däitsche Rekordchampion. Den Nagelsmann, deen zwar duebel geimpft ass, befënnt sech elo awer mat senger Covid-Infektioun zanter enger Woch a Quarantän.

Toppmöller op Bänk beim FC Bayern / Franky Hippert

D'Nouvelle, datt de Julian Naglesmann krank wär, an den Dino Toppmöller de leschte Mëttwoch an der Champions League-Partie zu Lissabon géint Benfica un der Säitelinn vum FC Bayern München géif stoen, ass eréischt e puer Stonnen virum Match bekannt ginn. Et ass eng Karriär wéi aus dem Billerbuch vum 40 Joer alen Fils vun der Trainerlegend Klaus Toppmöller. Vum Spillertrainer beim RM Hamm Benfica, iwwer Cheftrainer beim F91 Diddeleng a Virton, du Co-Trainer zu Leipzig an elo eben op der Säbenerstrasse zu München.

De Julian Nagelsmann huet de Choix op enger Pressekonferenz erkläert a firwat den Dino Toppmöller Interims-Cheftrainer gouf an net säin anere Co-Trainer, de Xaver Zembrod: "De Xaver ass een, deen net gär am Fokus steet an Interviewen gëtt. Den Dino war scho Cheftrainer a huet och eng super Ausstralung fir dat ze maachen."

De Julian Nagelsmann, deen den Toppmöller vu Leipzig mat bei den FC Bayern München geholl huet, weess, datt et de leschte Mëttwoch net esou einfach fir säi Co-Trainer war: "

Ech si frou, datt hien datt gutt gemaach huet, schonn Erfarung huet an datt et keen ass, dee sech wichteg wëll maachen. Do gesäit een, wéi wichteg datt et ass, esou een am Team ze hunn."

Et mierkt een einfach datt d'Chemie tëscht dem Nagelsmann an Toppmöller stëmmt:

"Et ass e rouege Mënsch, deen e grousst Häerz huet, deen ganz gutt Futtballkenntnisser huet, deen eng gutt Ergänzung a mengen Trainer-Team ass. Zu Leipzig war et esou, datt de Kontakt iwwert de Markus Krösche zoustan koum, dann hu mer mateneen telefonéiert an do hu mer gemierkt, datt mer op engem Nenner leien, inhaltlech wéi mënschlech."

De Bilan vum Dino Toppmöller no zwee Matcher un der Säitelinn vum FC Bayern München léisst sech weisen. Géint Benfica a géint Hoffenheim e Samschdeg gouf et all Kéiers eng 4-0 Victoire, dozou de fréieren Trainer vum F91 Diddeleng:

"Mir hunn zwar elo 2 Matcher 4-0 gewonn, och an enger gudder Aart a Weis, ma déi Matcher virdru waren awer och net esou schlecht, also mir sinn all frou, wann de Julian nees do ass, an ech nees e Schratt zeréck ka maachen."



E Mëttwoch geet et fir den FC Bayern München scho weider an der Coupe zu Gladbach. Ob de Julian Nagelsmann da schonn nees op der Bänk setzt, oder ob et dem Dino Toppmöller säin drëtten Optrëtt als Intermins-Cheftrainer gëtt, ass nach net gewosst.