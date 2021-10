Eng gréisser Iwwerraschung gouf et zu München, wéi den 3. Ligist 1860 doheem Schalke aus der 2. Bundesliga eliminéiert huet.

Um Dënschdeg waren déi éischt Matcher vun der siechzéngtels Finall am DFB Pokal. Verschidde Bundesligiste hu sech géint verméintlech méi schwaach Ekippe schwéier gedoen, richteg ausgerutscht ass awer keen. Déi gréissten Iwwerraschung vun dësem Dag ass wuel d'Néierlag vu Schalke, déi de fréie Gol vun 1860 München net méi konnten ophuelen. Leipzig dogéint ass zwar weider, konnt beim Regionallisigst aus Babelsberg awer just 1 Gol markéieren an de BVB huet géint Ingolstadt laang gebraucht, bis de Knuet endlech geplatzt war. Osnabrück aus der drëtter Liga huet dem SC Freiburg alles ofverlaangt an de Bundesligist konnt sech eréischt am Eelefmeterschéisse behaapten.

D'Resultater am Iwwerbléck

Preußen Münster (Reg. West) - Hertha BSC Berlin (1. BL) 1:3

0:1 Jovetic (3'), 1:1 Deters (41'), 1:2 Belfodil (79'), 1:3 Belfodil (83')

SV Babelsberg 03 (Reg. Nordost) - RB Leipzig (1. BL) 0:1

0:1 Szoboszlai (45')

TSG Hoffenheim (1. BL) - Holstein Kiel (2. BL) 5:1

1:0 van den Bergh (3', sg), 2:0 Wahl (32', sg), 2:1 Neumann (47'), 3:1 Stiller (59'), 4:1 Dabbur (72'), 5:1 Larsen (84')

TSV 1860 München (3. Liga) - FC Schalke 04 (2. BL) 1:0

1:0 Lex (5')

Borussia Dortmund (1. BL) - FC Ingolstadt (2. BL) 2:0

1:0 Hazard (72'), 2:0 Hazard (81')

1. FC Nürnberg (2. BL) - Hamburger SV (2. BL) 1:2 n.E.

0:1 David (45'), 1:1 Duman (59')

Am Eelefmeterschéissen huet Nürnberg ugefaangen. An direkt déi véier éischt Schützen, Geis an Duman fir Nürnberg an Kinsombi a Kittel fir Hamburg, hu markéiert. Den Tempelmann huet den 3. fir Nürnberg verschoss, de Schonlau huet den HSV a Féierung bruecht. Nodeem de Sörensen och verschoss huet, konnt den David am véierte Versuch alles kloer maachen.

FSV Mainz 05 (1. BL) - Arminia Bielefeld (1. BL) 3:2 n.V.

0:1 Okugawa (2'), 1:1 Burkardt (53'), 2:1 Onisiwo (59'), 2:2 Klos (89') 3:2 Ingvartsen (115')

Fannt hei weider Detailer zum Match vum Leandro Barreiro mat Mainz an den anere Lëtzebuerger Futtballer am Ausland

VFL Osnabrück (3. Liga) - SC Freiburg (1. BL) 2:3 n.E.

0:1 Grifo (33'), 1:1 Gugganig (90'+7), 2:1 Klaas (109'), 2:2 Schlotterbeck (120')

Am Eelefmeterschéissen huet Freiburg ugefaangen an den Höler huet direkt verschoss, genau wéi och den Kleinhansl vun Osnabrück. Dono hu Günter a Klaas getraff, genau wéi och Eggestein a Gugganing. Am véierten Tour huet de Schlotterbeck fir Freiburg markéiert an den Itter fir Osnabrück verschoss. Well och de Jeong fir Freiburg net getraff huet, goung et am Duell tëscht dem Wooten an dem Uphoff ëm alles. An hei hat de Freiburger Golkipp déi besser Nerven, esou datt de Bundesligist esou just laanscht eng Blamage beim Drëttligist koum.