D'Ekippe vu béide Lëtzebuerger waren an der Coupe am Asaz, woubäi just ee vun de Lëtzebuerger dësen Dënschdeg och um Terrain stoung.

Am DFB-Pokal war de Leandro Barreiro mam FSV Mainz gefuerdert. Am Duell vun de Bundesligisten haten déi Mainzer d'Heemrecht kritt. Vun der Bänk aus huet de roude Léiw missten den 1:0 fir d'Gäscht erliewen, dat kuerz nom Upëff. An der 2. Minutt hat den Okugawa den Zentner am Gol vun de Mainzer mat engem Lopp bezwongen. Déi Mainzer hu laang op eng Äntwert gewaart, ma eng gutt Flank vum Onisiwo huet an der 53. Minutt de Burkardt fonnt, dee mam Kapp den 1:1 maache konnt a seng Ekipp domadder zeréck an d'Spill bruecht huet. Dono war de Knuet bei de Mainzer geplatzt an et war 6 Minutte méi spéit den Onisiwo, deen de Match dréine konnt. An der 66. Minutt gouf de Leandro Barreiro dunn agewiesselt, fir ze hëllefen, de Virsprong an dësem wichtege Match ze halen oder esouguer nach auszebauen. Ma weder dat eent, nach dat anert ass gelongen. An der 89. Minutt huet de Fabian Klos no Flank vum Wimmer den 2:2 markéiert an esou d'Verlängerung erzwongen. Do ass an den éischte 15 Minutte wéineg geschitt, ma nom Säitewiessel hate béid Ekipp hir Chancen. Den Ingvartsen huet et du fir Mainz an der 115 Minutt ideal gemaach a mat engem proppere Schoss vum Rand vum Strofraum den 3:2 markéiert. Mat deem Score an no 120 Minutte hu sech déi Mainzer fir d'Aachtelsfinalle vum DFB-Pokal qualifizéiert.

Auswäerts huet den Anthony Moris mat Royale Union Saint-Gilloise missten untrieden. Am belsche Championnat leeft fir den Opsteiger jo alles besser, wéi geplangt, ma elo huet et geheescht, déi gutt Saison och an der Coupe beim KV Mechelen weiderzeféieren. De Lëtzebuerger, deen normalerweis de Gol vum aktuellen Tabellenéischten hitt, krut an der Coupe eng Paus a souz just op der Bänk. Do huet hien da missten nokucken, wéi säi Vetrieder Pirard no 16 Minutten hannert sech huet misst gräifen an den 1:0 fir d'Heemekipp war duerch den Shved gefall. No 64 Minutten dunn den 2:0 duerch den Hairemans. De Vanzeir konnt an der 82. Minutt nach op 1:2 verkierzen, ma et sollt zum Schluss net méi duergoen, fir de Match ze dréinen. Esou ass de Lëtzebuerger Nationalgolkipp mat sengem Veräin Saint-Gilloise an der Coupe eliminéiert.