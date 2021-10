De Lucas Hernandez muss net an de Prisong, dat huet elo e Gericht zu Madrid decidéiert.

De Spiller vum FC Bayern München sollt fir 6 Méint an de Prisong, well hien eng Kontaktspär mat senger aktueller Fra 2017 net respektéiert hat. Deemools huet de 25 Joer ale franséischen Nationalspiller nach bei Atletico Madrid gespillt.

E puer Méint nodeems déi Kontaktspär en vigueur war, gouf den Hernandez dunn awer mat där Fra bestuet an si goufen zesumme beim Depart op hir Hochzäitsrees erwëscht. Lo krut de Weltmeeschter vun 2018 eng Prisongsstrof vu 4 Joer mat Sursis an eng Geldstrof vu 96.000 Euro. E Mëttwoch den Owend spillt den FC Bayern München am DFB Pokal bei Borussia Mönchengladbach.