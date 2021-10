Um Dënschdeg de Mëtteg huet déi Lëtzebuerger Futtball-Dammennationalekipp, an hirer éischter WM-Qualifikatioun iwwerhaapt, 3:2 an Nordmazedonien gewonnen.

FLF-Dammen 24 Stonnen nom Exploit / Rep. Franky Hippert

Am Virfeld war net mat där Victoire gerechent ginn. Ëm sou méi grouss ass d'Freed bei den FLF-Dammen och nach 24 Stonnen nom historeschen Exploit. D'Emotioune sinn effektiv nach ëmmer héich an d'Nuecht war éischter kuerz, dozou d'Kapitänin vun der Lëtzebuerger Futtball-Dammennationalekipp Laura Miller:

Ech sinn nach ëmmer iwwerwältegt, datt mir déi 3 Punkten hunn a si mega houfreg op de ganze Staff.

Och fir den FLF-Dammennationaltrainer Dan Santos ass dat Ganzt nach ëmmer e bësse surreal:

Elo de Moien [Mëttwoch], wou ech all déi Fotoe gesinn an der Press an och op RTL, huet ee gesinn, datt mir e klengen Exploit a Geschicht geschriwwen hu fir den Dammefuttball. Et weist, datt mir um richtege Wee sinn, de klenge Schratt awer déi grouss Victoire fir den Dammefuttball.

Den Dan Santos ass mat engem Projet ugetrueden, dee mëttelfristeg opgebaut ass. D'Victoire en Dënschdeg soll elo net groussaarteg eppes dorun änneren:

Wéi de President mir deemools gesot huet, et soll tëscht 5 an 10 Joer goen. Et soll een awer elo net ze vill euphoresch ginn. Et ass och wichteg wat ënnendrënner geschitt mat deenen 117 Spillerinnen. Et soll een awer de Match wéi gëschter [Dënschdeg] genéissen.

E Mëttwoch de Moien ass d'FLF-Delegatioun wärend dräi Stonne mam Bus vun Ohrid op Skopje gefuer. Do gëtt dann de Fliger fir op Wien geholl. E Mëttwoch den Owend géint 22.30 Auer landen d'Spillerinne mam Staff um Findel an en Donneschdeg steet dann nees den normalen Alldag um Programm, mat schaffe goen oder studéieren. Déi nächst Trainingsunitéit mat der Nationalekipp ass dann den nächsten Dënschdeg virgesinn.

RTL-News: Historesch Victoire: Lëtzebuerger Damme wanne mat 3:2 géint Nordmazedonien (Replay a Reaktiounen)