D'Gewerkschaft FIFPro ass zouversiichtlech, datt d'Männer-Weltmeeschterschaft an Zukunft wéi gewinnt am Véierjoreszyklus organiséiert wäert ginn.

Déi global Futtballgewerkschaft FIFPro gesäit d'Iddi, eng Weltmeeschterschaft all zwee Joer ze organiséieren, an enger Sakgaass. Et géing een hirersäits drop bestoen, datt d'FIFA den Tournoi fir d'Frae méi promote misst.

De President, Gianni Infantino, huet nach weider Hoffnungen, dass d'Reform vum Männertournoi kéint Realitéit ginn. D'FIFA huet am Dezember eng Reunioun aberuff, bei där de Sujet Thema wäert sinn.

Et huet vill Widderstand ginn. Dat hu se erkannt. Et ass ganz kloer, datt et warscheinlech dout ass, wann ee versicht, dëst ouni d'Averständnis vun den Interessegruppen ëmzesetzen, esou de FIFPro-Generalsekretär Jonas Bär-Hoffmann géigeniwwer der AFP. De Widderstand vu Ligaen, Spiller a Fangruppen ass sou wäit verbreet, datt d'Chancen, eng zweejäreg Weltmeeschterschaft ze organiséieren, geréng erschéngen.