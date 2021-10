Ma engem historesch schlechte Resultat (5:0) géint Mönchengladbach flitt Bayern München iwwerraschend schonn an de Siechzéngtelsfinallen aus dem DFB Pokal.

Um Mëttwoch ware weider Matcher vun de 1/16-Finallen am DFB Pokal. Den FC Bayern München huet bei enger historescher Defaite géint Borussia Mönchengladbach 0:5 verluer an ass domadder eliminéiert. D'Borussia huet dem Favorit Bayern München fréi gewisen, dass d'Münchener wuel kee Fouss op de Buedem wäerte kréien, a genee sou ass et och bis zum Schluss gelaf.

Ma och Leverkusen huet sech géint den 2. Ligist aus Karlsruhe blaméiert a verléiert 1:2. Domadder ass och hei de klore Favorit eraus. Grond fir d'Defaite war zum Schluss e kapitale Feeler vum Golkipper Lukáš Hrádecký.

D'Resultater am Iwwerbléck

Waldhof Mannhein (3.Liga) - 1. FC Union Berlin (1. BL) 1:3 n.V.

1:0 Rossipal (4'), 1:1 Behrens (18'), 1:2 Awoniyi (95'), 1:3 Behrens (118')

Vfl Bochum (1. BL) - FC Augsburg (1. BL) 5:4 a.E.

1:0 Pantovic (12'), 2:0 Pantovic (53'), 2:1 Oxford (55'), 2:2 Vargas (58')

Dynamo Dresden (2. BL) - FC St- Pauli (2. BL) 2:3 n.V.

0:1 Paqarada (63'), 1:1 Daferner (66'), 1:2 Dittgen (72'), 2:2 Ziereis (73') (Selbstgol)

Bayer 04 Leverkusen (1 BL) - Karlsruher SC (2. BL) 1:2

0:1 Cueto (5'), 1:1 Frimpong (54'), 1:2 Choi k.-R. (63')

Hannover 96 (2. BL) - Fortuna Düsseldorf (2. BL) 3:0

1:0 Kerk (30'), 2:0 Beier (90+2'), 3:0 Beier (90+5')

Borussia Mönchengladbach (1. BL) - Bayern München (1. BL) 5:0

1:0 Koné (2') 2:0 Bensebaini (15') 3:0 Bensebaini (21') 4:0 Embolo (51') 5:0 Embolo (57')

Jahn Regensburg (2 BL) - Hansa Rostock (2 BL) 2:4 a.E.

0:1 Riedel (9'), 0:2 Mamba (56'), 1:2 Singh, 2:2 Zwarts (90+1'), 3:2 Breitkreuz (101'), 3:3 Breier (120+1')

VFB Stuttgart (1. BL) - 1. FC Köln (1. BL) 0:2

0:1 Modeste (72'), 0:2 Modeste (77')