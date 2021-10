Am spuenesche Championnat huet den FC Barcelona e Mëttwoch den Owend 0-1 bei Rayo Vallecano verluer.

Domadder ass Schluss fir de Ronald Koeman op der Trainerbänk beim FC Barcelona. Den Hollänner gouf no der Defaite entlooss. Eréischt viru puer Deeg gouf et am Clasico doheem eng 1:2 Defaite géint Real Madrid. Barcelona steet no 10 Spilldeeg just op der 9. Plaz an der Tabell an huet 6 Punkte Réckstand op den Tabelleleader Real Madrid.

Natierlech ginn et scho Spekulatiounen iwwert e méiglechen Nofollger. Aktuell schéint de fréiere Barca-Profi Xavi Hernandez héich gehandelt ze ginn. Dee schafft zanter 2019 als Trainer am Katar, dat bei A-Sadd SC. Hien huet 17 Joer fir den FC Barcelona gespillt.