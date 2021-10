Wéinst der Covid-Pandemie gëtt déi traditionell Éierung vum Sportler vum Joer am Casino 2000 zu Munneref an engem Online-Format organiséiert.

De Lëtzebuerger Verband vun der Sportspress huet e Freideg matgedeelt, datt opgrond vun der aktueller a komplizéierter Situatioun am Zesummenhang mat der Covid-Pandemie d'"Awards Night" dëst Joer ënnert engem anere Format wäert organiséiert ginn. D'Proklamatioun ass e Freideg, den 3. Dezember um 20.00 Auer am Casino 2000 zu Munneref, dauert 45 Minutten a gëtt op Apart-TV iwwerdroen. Op RTL.lu gëtt dat Ganzt och gestreamt.

D'Iwwerreechung vun den Troheeën ass méi spéit an de Raimlechkeete vu Sponsoren a Partner vu sportspress.lu a gëtt dono an enger zweeter Emissioun iwwerdroen.

D'nächst Joer ass d'"Awards Night" den 1. Dezember. D'Event soll dann nees ënnert der gewinnter Form mat engem Galadinner am Casino 2000 zu Munneref organiséiert ginn.

Den Iwwerbléck vun den Nominéierten

Sportler vum Joer (11)

Barreiro Leandro - Futtball

Bertemes Bob - Liichtathletik

Geniets Kevin - Vëlossport

Grethen Charles - Liichtathletik

Haller Bob - Triathlon

Henckels Jeff - Bouschéissen

Pereira Dylan - Automobilsport

Rodrigues Gerson - Futtball

Rychlicki Kamil - Volleyball

Thill Sébastien - Futtball

Wagner Nicolas - Dressurreiden

Sportlerin vum Joer (6)

De Nutte Sarah - Dëschtennis

Majerus Christine - Vëlossport

Meynen Julie - Schwammen

Nelting Kimberly - Karate

Ni Xia Lian - Dëschtennis

Warling Jenny - Karate

Ekipp vum Joer (5)

Basketball - Nationalekipp Dammen

Basketball - Nationalekipp Hären

Futtball - Nationalekipp Hären

Futtball - CS Fola Esch Hären

Dëschtennis - Nationalekipp Dammen

Beschten Trainer vum Joer (4)

Danielsson Tommy - Dëschtennis

Diederich Ken - Basketball

Holtz Luc - Futtball

Schmit Camille - Liichtathletik

Schreiwes vu Sportspress.lu

Proclamation des „Meilleurs sportifs" le 3 décembre

En raison de la situation actuelle, incertaine et compliquée, de la pandémie de Covid-19,

l'Association de la presse sportive luxembourgeoise sportspress.lu se trouve dans

l'impossibilité d'organiser sa traditionnelle „Awards Night" comme il se doit et comme les

athlètes le méritent.

C'est pourquoi le comité a décidé de proclamer cette année les résultats du vote des

meilleurs sportifs luxembourgeois par le biais d'une retransmission télévisée depuis le Casino

2000 de Mondorf.

La proclamation aura lieu le vendredi 3 décembre à partir de 20.00 heures sur Apart-TV et

durera 45 minutes. Parallèlement, l'émission sera diffusée en streaming sur rtl.lu, wort.lu,

tageblatt.lu et sportspress.lu.

Les remises officielles des trophées auront lieu plus tard dans les locaux des sponsors et

partenaires de sportspress.lu et seront diffusées ensemble dans le cadre d'une seconde

émission télévisée.

sportspress.lu compte sur la compréhension de tout un chacun et espère pouvoir organiser

l'„Awards Night" avec dîner de gala de nouveau dans sa forme habituelle l'année prochaine

au Casino 2000 à Mondorf. La date est déjà fixée et facile à retenir : jeudi, le 1er décembre

2022.

(Communiqué par le comité de sportspress.lu)

Proklamierung der „Sportler des Jahres" am 3. Dezember

Wegen der aktuellen unsicheren und komplizierten Lage im Zusammenhang mit der Covid-

19-Pandemie, sieht der Luxemburger Sportpresseverband sportspress.lu sich außerstande,

seine traditionelle „Awards Night" so zu organisieren wie es sich geziemt und wie die

Sportler es eigentlich verdienen.

Deshalb hat der Vorstand beschlossen, die diesjährige Proklamierung der Resultate zur Wahl

der besten Sportler Luxemburgs via eine Fernsehsendung aus dem Casino 2000 in Mondorf

vorzunehmen.

Die Proklamierung findet statt am Freitag, den 3. Dezember, ab 20.00 Uhr auf Apart-TV und

dauert 45 Minuten. Gleichzeitig wird die Sendung per Stream auf rtl.lu, wort.lu, tageblatt.lu

und sportspress.lu zu sehen sein.

Die offiziellen Trophäenüberreichungen werden später in den Räumlichkeiten der Sponsoren

und Partner von sportspress.lu stattfinden und danach im Rahmen einer zweiten

Fernsehsendung zusammen ausgestrahlt.

sportspress.lu bittet um Verständnis für die diesjährigen Umdisponierungen und hofft, die

„Awards Night" mit Galadinner im nächsten Jahr wieder in der gewohnten Form im Casino

2000 von Mondorf abhalten zu können. Das Datum steht schon fest und ist einprägsam:

Donnerstag, den 1. Dezember 2022.

(Mitgeteilt vom Vorstand von sportspress.lu)