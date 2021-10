Nodeems et no 120 Minutten 1:1 stoung, huet sech Nidderkuer an de 1/16-Finallen am Eelefmeterschéissen géint Hesper duerchgesat.

Am Topmatch vun de 1/16-Finallen tëscht Nidderkuer an Hesper konnt no 90 Minutten kee Gewënner ermëttelt ginn esou dat et an d'Verlängerung gaangen ass. An der 33. Minutt konnt Nidderkuer duerch en Eelefmeter vum De Almeida den 1:0 schéissen. Duerch en Eegegol vum Bohnert an der 55. Minutt huet Hesper op 1:1 ausgeglach. An der Verlängerung konnt keng Ekipp fir eng Entscheedung suergen sou dat et an d'Eelefmeterschéisse gaangen ass. Hei huet Nidderkuer déi besser Nerven gehat a steet an der nächster Ronn.