An der 2. Bundesliga spillen den Dirk Carlson an Aue 1:1 géint Hannover an de Christopher Martins a Bern verléiere mat 1:3 géint St. Gallen.

An der 2. Divisioun an England ass den Danel Sinani mat Huddersfield op Millwall getraff. Duerch e Gol vum Hogg an der 82. Minutt ka sech Huddersfield mat 1:0 duerchsetzen. Den Danel Sinani stoung an der éischter 11 a gouf an der 74. ausgewiesselt. An der Tabell steet Huddersfield mat 24 Punkten op der 5. Plaz.

An der Bundesliga séchert sech Mainz 3 Punkten an dat mat enger 2:1-Victoire zu Bielefeld. De Leandro Barreiro gouf an der 77. Minutt agewiesselt an huet domadder gehollef den 2:1 iwwert d'Zäit ze bréngen.

An der 2. Bundesliga huet sech Erzgebirge Aue an den Dirk Carlson missen mat engem 1:1 zu Hannover zefridde ginn. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung de ganze Match als Lénksverdeedeger um Terrain an huet an der 11. Minutt eng giel Kaart gesinn. An der Tabell steet Aue domadder weiderhin op der 17. an domadder op der zweetleschter Plaz. Den Tim Kips souz op der Bänk mee koum net zum Asaz.

An der 1. Schwäizer Liga verléieren d'Young Boys Bern hiren 2. Match vun dëser Saison an dat mat 1:3 géint St. Gallen. De Christopher Martins gouf an der Paus ausgewiesselt. Mat 21 Punkten steet Bern op der 2. Plaz an huet 4 Punkte Réckstand op Basel.

An der 3. Liga an Däitschland konnt sech Waldhof Mannheim mat 1:0 géint Saarbrécken duerchsetzen an dat duerch e Gol vum Boyamba an der 62. Minutt. Bei Saarbrécken stoung de Maurice Deville net am Kader. An der Tabell steet Saarbrécken mat 21 Punkten op der 6. Plaz.