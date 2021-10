An Italien gouf et fir Inter iwwerdeems eng souverän Victoire géint Udinese.

Bundesliga

Augsburg - Stuttgart 4:1

0:1 Fuehrich (7.’), 1:1 Oxford (30.’), 2:1 Gouweleeuw (53.’), 3:1 Niederlechner (72.’), 4:1 Finnbogason (81.’)

Nodeems Augsburg schonn an der 7. Minutt a Réckstand louch, hu si dono de Match dominéiert a géint verletzungsgeschwächt Stuttgarter iwwerraschend däitlech gewonnen. Domat kann d’Ekipp vum Markus Weinzierl déi 2. Victoire an dëser Saison feieren an ass elo mat 9 Punkten no 10 Matcher punktgläich mat Frankfurt op der 16. Plaz.

Borussia Mönchengladbach - Bochum 17h30

Premier League

Norwich City - Leeds United 1:2

0:1 Raphinha (56.’), 1:1 Omobamidele (58.’), 1:2 Rodrigo (60.’)

Aston Villa - West Ham United 17h30

Serie A

Inter - Udinese 2:0

1:0 Correa (60.’), 2:0 Correa (68.’)

An der éischter Hallschent huet sech déi Mailänner Offensiv nach schwéier gedoen an huet sech un der kompakter Defensiv vun de Gäscht d’Zänn ausgebass, ma duerch déi 2 Goler an 8 Minutte vum Joaquin Correa konnte si um Enn awer eng verdéngte Victoire afueren. Domat bleift Inter den 3. an der Tabell an Udinese steet weiderhin op Plaz 14.

Salernitana - Napoli 18h

Ligue 1

Angers - Nice 1:2

1:0 Boufal (29.’, Eelefmeter), 1:1 Delort (57.’), 1:2 Delort (90.+1.’)

No ronn 30 gespillte Minutten ass de Boufal am Strofraum gefoult ginn an huet den Eelefmeter du selwer verwandelt. Nice ass awer weider dru bliwwen a konnt an der 57. Minutt duerch den Delort ausgläichen. D’Visiteuren hu weider gedréckt a konnten de Match an der Nospillzäit duerch ee Volley vum Delort nach dréinen, woumat si op déi 2. Plaz sprangen.

La Liga

Atletico Madrid - Betis Sevilla 16h15

