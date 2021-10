Och Rodange huet zu Stroossen mat 1:2 de Kierzere gezunn.

E Sonndeg war am Futtball d’Suite vun den 1/16-Finallen an der Coupe de Luxembourg. Schonn e Samschdeg hat sech ënner anerem Nidderkuer am Eelefmeterschéisse géint Hesper duerchgesat a Péiteng war zu Rouspert an déi nächst Ronn agezunn.

E Sonndeg sinn du mat der Jeunesse, Wolz, Hamm, Hueschtert a Rodange 5 weider Veräiner aus der BGL Ligue eliminéiert ginn.

Am Escher Derby tëscht der Jeunesse an der US Esch stoung et no 120 Minutten 1:1. Dunn ass et an d’Eelefmeterschéisse gaangen, wou d’US Esch sech mat 4:3 duerchsetze konnt. Wärend Wolz zu Käerjeng dann nach knapps mat 2:3 verluer huet, gouf et fir Hamm zu Schëffleng eng iwwerraschend däitlech 3:0-Defaite. Och Hueschtert huet sech géint Weiler, ee weidere Veräin aus der Éierepromotioun, mat 0:1 misse geschloe ginn. Rodange hat iwwerdeems mat Stroossen ee schwierege Géigner an huet um Enn knapps mat 1:2 zu Stroossen verluer.

Keng Problemer haten Déifferdeng an d’Etzella, déi sech géint d’Fiels respektiv géint Kielen konnte mat 4:0 duerchsetzen. Monnerech huet iwwerdeems kloer mat 5:0 zu Rëmeleng gewonnen, wärend Beetebuerg sech doheem knapps mat 1:0 géint Mamer duerchsetze konnt a Kanech sech eng 2:1-Victoire géint Biissen konnt sécheren.

D’Resultater am Iwwerbléck