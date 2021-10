An der 1. Divisioun an der Belsch wënnt Beefort mat 7:6 am Penaltyschéisse géint d’Mechelen Whales.

Nodeems d’Beefort Knights d’lescht Woch nach am éischte Match vun der Saison mat 6:8 géint Olympia Heist verluer haten, gouf et e Samschdeg am Niwwel viru ronn 250 Spectateuren eng 7:6-Victoire am Penaltyschéissen. Nodeems et am éischten Drëttel séier 0:3 fir d’Gäscht vu Mechelen stoung, konnt Beefort bis d'Paus nach op 2:3 verkierzen. Du konnten d’Knights de Match tëschenduerch dréinen, laang louche si awer weiderhin a Réckstand. Zwou Sekonne viru Schluss hu si dunn awer nach den Ausgläich zum 6:6 markéiert, soudass et zum Penaltyschéisse komm ass. Hei gouf just ee Penalty verwandelt, dat vum Beeforter Mirko Mosr. De Beeforter Golkipp huet sämtlech Penaltie gehalen a sou senger Ekipp zum Heemerfolleg verhollef. Déi nächst Partie zu Beefort op der Äispist ass an zwou Wochen, wann et géint Hyc Toekomstteam Herentals geet. Links Äishockey: Beaufort Knights géint Mechelen Whales (30.10.21)

PDF: Pressecommuniqué