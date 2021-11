Weider gouf et am Match en Donneschdeg déi éischt Néierlag dës Saison fir d'Cardinals.

En Donneschdeg haten fir den Optakt vum 8. Spilldag d'Cardinals d'Packers op Besuch. An d'Defense vun de Gäscht huet bei dësem Openeentreffen eng wichteg Roll gespillt, well si hunn et fäerdeg bruecht, datt de Murray net eng Touchdownpass gehäit huet, dogéint awer zwou Interceptions. Fir d'Punkte vun de Cardinals hunn den Edmonds an de Conner gesuergt, déi béid an d'Endzon gelaf sinn. Bei de Packers dogéint huet den Aaron Rodgers zwee Bäll an d'Endzon gehäit an ass selwer och nach fir een Touchdown gelaf. Den Ënnerscheet hunn d'Packers am zweete Quarter gemaach, wéi si aus engem 0:7 en 10:7 gemaach hunn. Nodeem déi zweet Hallschent 14:14 ausgaangen ass, hu si de Match zum Schluss knapp mat 24:21 gewonnen. Et ass fir si déi éischte Victoire bei de Cardinals zanter 2009.

U sech waren d'Statistike vun den Jets bis ewell net wierklech gutt. Si koume mat just enger Victoire aus 6 Matcher an dës Partie, dat géint d'Bengals, déi scho 5 Mol gewonnen haten. Bei den Jets koum nach dobäi, datt si op hire Quarterback Zach Wilson hu misste verzichten a säin Ersatzmann de Mike White, dee bis ewell zwar schonn e puer Joer an der NFL ass awer nach wéineg Spillzäit hat. Ma direkt säin éischte Ballbesëtz huet 7 Punkten op d'Board bruecht. Dono huet hien awer nach am éischte Véierel zwou Interceptions gehäit an esou gouf séier aus engem 7:0 Avantage e 7:17 Réckstand. Et huet alles dono ausgesinn, wéi wann d'Bengals de Match ënner Kontroll hätten. Ma no den zwee Feeler hat de White seng Onrou ofgeluecht an huet seng Ekipp nach op 14:17 virun der Paus erubruecht. Beim Stand vun 31:26 fir seng Ekipp huet de Bengals Quarterback Burrow dunn eng Interception gehäit an dem White de Ball a gudder Positioun erëmginn. Mat enger kuerzer Pass sinn d'Jets dunn 32:31 a Féierung gaangen a mat engem schéinen Trickspillzuch, bei deem de Quarterback net gehäit mä gefaangen huet, hu si sech en 3 Punkten-Avantage erausgespillt. Mat eppes iwwer 3 Minutten op der Auer hätten d'Bengals Zäit gehat, de Match ze dréinen, ma d'Defense vun den Jets huet gehalen an de White huet si zu der 2. Victoire fir dës Saison gefouert, dat a sengem éischte Match als Starter. Iwwregens ass de White eréischt den 2. Quarterback zanter 1950, deen a sengem éischte Macht als Starter fir iwwer 400 Yards gehäit huet. Eenzeg anerem, deen dat gelongen ass, ass de Cam Newton.

Eng ganz interessant Partie gouf et tëscht den New England Patriots déi bei den LA Chargers op Besuch waren. Hei gouf et en hin an hier, bei deem d'Gäscht zum Schluss de besseren Ausgang haten. An och hei war et d'Defense vun de Patriots, déi zum Schluss den Ënnerscheet gemaach haten. Hir Offense huet sech just wéineg Feeler erlaabt an hir Defense huet Feeler bei den Chargers provozéiert. Den Herbert huet dobäi zou Interceptions gehäit, wat zum Schluss Differenz gemaach huet. An der Paus waren d'Chargers nämlech nach knapp 14:13 vir, nom drëtte Quarter stoung et 17:16 ma déi 11 Punkten am lescht Véierel fir d'Patriots a just déi 7 fir d'Chargers hunn de Patriots hir véierte Victoire am 8. Match geséchert an den Chargers hir drëtten Néierlag bedeit. Iwwerhaapt sinn d'Patriots d'Angschtgéigner vun den Chargers an dem Justin Herbert. Si sinn déi eenzeg Ekipp, géint déi den Herbert bis ewell 2 Mol verluer huet an an de leschte 6 Matcher gouf et 6 Victoiren fir d'Ekipp aus New England.

Eng weider Defense, déi iwwerzeege konnt, war déi vun de Saints beim Heemmatch géint Buccaneers. Déi Helleg aus New Orleans hunn de Starquarterback vun de Bucs Tom Brady massiv ënner Drock gesat an hien zu Feeler gezwongen, déi hie soss net mécht. Dobäi hat de Match fir d'Saints schlecht ugefaangen, beim Stand vu 7:7 hu si hire Quarterback Jameis Winston mat enger Knéiblessur verluer an de Trevor Siemian, deen zanter 2019 net méi an engem Championatsmatch gespillt huet, huet missten asprangen. De Backup huet eng ganz uerdentlech Aarbecht gemaach, ëmmerhin 16 vun 29 Passen un de Mann bruecht, dat fir 159 Yards an 1 Touchdown, an huet sech dobäi wéineg gréisser Feeler erlaabt. Méi Feeler huet den Tom Brady gemaach, deen zwar fir 375 Yards gehäit huet, 4 Touchdowns produzéiert huet, ma och 2 Interceptions waren dobäi. D'Saints hate sech no der Blessur vum Winston ofgesat an d'Bucs waren een Ament mat 23:7 am Réckstand. Mat nach bal 6 Minutten op der Auer waren d'Bucs dunn 27:26 an Avantage komm. E Fieldgoal vun de Saints huet dës dunn nees Vir bruecht, ma d'Bucs haten nach knapp 1 Minutt a 45 Sekonnen Zäit, fir iwwer den Terrain ze marschéieren. Ma déi zweet Pass vun deem Spillzuch ass beim Géigner gelant an de Williams huet de Ball an d'Endzon bruecht. Domadder haten d'Saints knapp annerhallef Minutt viru Schluss en Avantage vun 36:27, dee si dann och net méi opginn hunn.

All d'Resultater am Iwwerbléck

Green Bay Packers - Arizona Cardinals 24:21

Cincinnati Bengals - New York Jets 31:34

Tennessee Titians - Indianapolis Colts 34:31

LA Rams - Houston Texans 38:22

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 15:10

Philadelphia Eagles - Detroit Lions 44:6

San Francisco 49ers - Chicago Bears 33:22

Carolina Panthers - Atlanta Falcons 19:13

Miami Dolphins - Buffalo Bills 11:26

New England Patriots - LA Chargers 27:24

Jacksonville Jaguars - Seattle Seahawks 7:31

Washington Football Team - Denver Broncos 10:17

Tampa Bay Buccaneeres - New Orleans Saints 27:36

Dallas Cowboys - Minnesota Vikings 20:16

E Méindeg den Owend mussen d'Giants nach op Kansas City reesen.