Am Futtball dréit et op der Jeunesse am Moment net wéi gewollt. RTL-Informatiounen no gëtt de Jacques Muller neien Directeur Sportif op der Grenz.

Den 58 Joer ale Muller war 2010 Trainer, wéi déi Escher deemools eng leschte Kéier Champion goufen. D'Jeunesse gouf de Weekend an der Coupe vun der US Esch eliminéiert. An der ieweschter Divisioun steet de Rekordchampion no 10 Spilldeeg just op der 9. Plaz an der Tabell mat 13 Punkten, 10 Punkte hannert dem Leader F91 Diddeleng.