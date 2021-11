Den Defenseur vu Brann Bergen feelt wéinst enger Blessur an de Golkipp vu FC Wolz ass net dobäi, well hien an där Zäit Papp wäert ginn.

En Donneschdeg huet de Futtball-Nationaltrainer Luc Holtz den 23 Mann staarke Kader fir déi zwee WM-Qualifikatiounsmatcher auswäerts géint Aserbaidschan an am Stade de Luxembourg géint Irland bekannt ginn. Genee wéi bei de Matcher géint Portugal a Serbien ass nees de Lars Gerson net dobäi. Hien huet sech op en Neits nees blesséiert. Fir de Luc Holtz war dat keng gutt Nouvelle.

Wann s de an engem gewëssenen Alter eng Blessur hues an du kënns zeréck, da kënnt et gären zu enger Rechute. Virun allem fir de Lars ass et frustrant. Hien hat déi leschte Méint vill Problemer. No der éischter Verletzung, wou hien huet mussen operéiert ginn, wou hie sech um Training blesséiert hat, war d'Planifikatioun eng aner. Wat elo nees geschitt ass, ass fir hien an och fir eis net gutt. Ech hat geplangt, hien nees matzehuelen. Dat eenzegt, wat elo zielt, ass no vir ze kucken.

Fir déi zwee Matcher huet de Ralph Schon Forfait erkläert. De Goalkeeper gëtt an där Zäit eng éischte Kéier Papp. Dofir kënnt den Timothy Martin vu Virton zu senger éischter Selektioun.

Nieft den 23 Leit, déi elo nominéiert goufen, huet de Luc Holtz awer och nach 4 Leit an der Reserv, déi eventuell kéinten asprangen, wann deen een oder aneren, deen am Kader ass, géif ausfalen.