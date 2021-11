De Max Mannes stoung um Samschdeg bei der Kuerzbunn-EM zu Kasan a Russland an der Halleffinall iwwer 200m Réck. Hie gëtt de 15. vun am Ganze 16 Schwëmmer.

Hei ass de 2 Meter grousse Lëtzebuerger Schwëmmer an der 2. Halleffinall un de Start gaangen. Mat enger Zäit vun 1 Minutt a 58 Sekonnen an 22 Honnertstel schwëmmt hien op déi 8. Plaz a sengem Laf. Am Total vun deenen zwou Halleffinalle klasséiert hie sech op der 15. Plaz vun am Ganze 16 Schwëmmer. Domat huet de Max Mannes fir dat bescht Resultat vun engem FLNS-Athlet zu Kasan gesuergt.

Iwwerdeems huet de Pit Brandenburger e Freideg mat 49,36 Sekonnen eng nei perséinlech Beschtzäit iwwer 100m Fräistil opgestallt an ass domat 37. vun 51 Schwëmmer ginn.