Domat bleiwe Gunners am 10 Match um Stéck ongeschloen iwwerdeems Everton a Tottenham sech d'Punkten deelen. Tëscht Marseille a Metz si keng Goler gefall.

Och Lëtzebuerger Nationalspiller waren um Sonndeg am Asaz, hei fannt dir den Iwwerbléck vun de Matcher.

Bundesliga

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 1:1

1:0 Jovetic (42'), 1:1 Andrich (90')

Leverkusen huet an der 1. Hallschent deen néidege Bëss gefeelt, iwwerdeems Hertha et ëmmer nees versicht huet, ouni awer geféierlech ze ginn. Kuerz virun der Paus huet de Jovetic dunn awer nach zougeschloen an huet d'Hertha mat 1:0 an d'Paus geschoss. Alles huet dono ausgesi wéi wann Berlin de Match kéint iwwert d'Bün bréngen, éier den Andrich mat der leschter Aktioun fir de spéiden Ausgläich fir Bayer gesuergt huet.

FC Köln - Union Berlin (17h30)

Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt (19h30)

Premier League

FC Arsenal - FC Watford 1:0

1:0 Amith Rowe (56')

Huet Arsenal a Persoun vum Aubameyang an der 1. Hallschent nach een Eelefmeter lascht geschoss, huet de Amith Rowe seng Ekipp an der 56 Minutt a Féierung geschoss. Arsenal war iwwerleeën huet awer am allgemengen ze wéineg aus de Chancë gemaach. Um Enn sollt et awer duergoen de Virsprong iwwert Zäit ze bréngen. Säit 10 Matcher sinn d'Gunners no der Victoire géint Watford elo an der Premier League um Stéck ongeschloen.

FC Everton - Tottenham Hotspur 0:0

Souwuel Everton wéi och Tottenham hunn an der 1. Hallschent sou gutt wéi keng geféierlech Aktiounen op den Terrain bruecht. No der Paus ass de Match méi attraktiv an och méi hëtzeg ginn. E Gewënner sollt et beim 1. Match vum Antonio Conte op der Säit vun Tottenham awer net ginn.

West Ham - FC Liverpool (17h30)

Serie A

FC Venedeg - AS Roum 3:2

1:0 Caldara (3'), 1:1 Shoumurodov (43'), 1:2 Abraham (45+2'), 2:2 Aramu (65'), 3:2 Okereke (74'),

Roum ass an der 3. Minutt kal erwëscht ginn. Kuerz virun der Paus huet den AS dunn direkt zwee mol zougeschloen, sou dass sie mat 2:1 an d'Kabinne gaange sinn. Den Underdog aus dem Tabellekeller huet sech net geschloe ginn an de Match alt erëm zu hire Gonschte gedréint a gewënnt iwwerraschend mat 3:2 géint Roum.

AC Mailand - Inter Mailand (20h45)

Ligue 1

Olympique Marseille - FC Metz 0:0

Metz kann an enger emkämpter Partie dem Favorit Olympique Marseille e Been stellen, a spillt 0:0-Gläich. Metz bleift trotz allem awer op der 19. Plaz an der Tabell mat 8 Punkten. Fir Marseille ass et e Réckschlag em Qualifikatioun fir Champions League.

Reims - Monaco 0:0

Monaco kennt weider net richteg a Spuer a léisst och géint Reims Punkte leien. Monaco steet an der Tabell op der 10. Plaz, Reims op der 16.

La Liga

FC Valencia - Atletico Madrid (16h15)

