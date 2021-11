An enger héichklasseger Finall wënnt den Novak Djokovic mat 4:6, 6:3 a 6:3 géint e staarken Daniil Medvedev. Et ass dem Djoker säi 37. Master-Titel.

Beim ATP Masters zu Paräis huet an der Finall den Daniil Medvedev den 1. Saz mat 6:4 gewonnen. Am 2. Saz huet sech d'Blat du gedréint. Den Novak Djokovic huet vill méi konsequent gespillt a louch relativ séier mat 4:1 a Féierung. De Russ huet sech awer net geschloe ginn an huet sech impressionant zeréck an de Saz gekämpft. Enn vum 2. Saz hu béid Spiller héichklassegen Tennis gewisen, bei deem den Novak Djokovic um Enn mat 6:3 d'Iwwerhand behält.

Och den drëtten an entscheedende Saz sollt Tennis op Weltklassniveau mat sech bréngen. An engem super Match huet den Djokovic sech um Enn och den drëtte Saz konnte fir sech entscheeden (6:3) a gewënnt fir eng 6. Kéier zu Paräis.