Net direkt hätt een domadder gerechent, datt d'Cowboys doheem géint Broncos an d'Bills bei den Jaguars verléieren.

Eng kleng Iwwerraschung gouf et am Match tëscht de Broncos an de Cowboys. Bis ewell haten d'Cowboys no der Néierlag géint d'Bucs um éischte Spilldag all hir aner Matcher gewonnen. Ma géint Denver hu se sech richteg schwéier gedoen, an der éischter Hallschent koume se mol ni an d'Situatioun, fir iwwerhaapt Punkten ze maachen. Zwee Mol hu se de Ball missten ofginn, well se am véierten Down net weiderkoumen an dräi Mol hu se gepunt. Denver dogéint konnt 16 Punkte maachen an ass mat deem Avantage och an d'Paus gaangen. Virun den éischte Punkte vun de Cowboys hu se souguer nach op 19:0 ausgebaut. Nom Stand vum 0:30 hunn d'Cowboys op eemol ugefaangen, selwer de Ball an d'Endzon ze bréngen. Si kruten an de leschte 6 an eng hallef Minutt zwar nach 16 Punkten hin, ma dëst ass net duergaangen, fir hei eppes matzehuelen. No dëser Victoire stinn d'Broncos elo mat engem 5-4 zu Buch, d'Cowboys mat engem 6-2.

Mat 5 Victoiren aus 7 Matcher koumen d'Bills als grousse Favorit op Jacksonville, nodeem d'Jaguars 1 vu 7 Matcher gewanne konnten. Ma an engem Match, wou wéineg Punkte a keen Touchdown gefall sinn, waren d'Kicker, d'Punter an d'Defense gefrot. 3:3 am éischten, 3:3 am zweeten, 0:0 am drëtten an 3:0 am Véierten hunn den Jax d'Victoire geséchert. Eppes Spezielles hat dëse Match dann awer och. Et war den Duell tëscht dem Josh Allen, Quarterback vun de Bills, an dem Josh Allen, Outside Linebacker vun den Jaguars. An do hat dëst Kéier de Verteideger déi beschte Karten. Den Allen vun den Jax ass deen éischte Spiller zanter 1982, wou den individuelle Sack als offiziell Statistik agefouert gouf, deen e Quarterback mam selwechten Numm gesacked huet. Ma dobäi ass et net bliwwen, well donieft huet hien nach 2 Tackle for loss, ee Fumble Recovery an eng Interception op säi Compte geschriwwen an domadder vill zu der Victoire vu senger Ekipp bäigedroen.

Ouni hire Quarterback Aaron Rodgers hu sech d'Packers, déi bis ewell just ee vu 7 Matcher verluer hunn, ganz schwéier gedoen. Den Jordan Love huet d'Positioun als Playcaller iwwerholl, ma krut d'Offense ni wierklech un d'Lafen. Hie krut 19 vu 34 Passen un de Mann, dat fir 190 Yards. Dobäi koum een Touchdown an eng Intercepiton eraus. Beim Patrick Mahomes waren et 20 vu 37 Passen, dat fir just 166 an een Touchdown. Grad an der éischter Hallschent hunn d'Chief dominéiert, direkt mat engem Touchdown am éischt Véierel an zwee Fieldgoals am zweeten. Nom Säitewiessel huet d'Defense vun de Packers gehalen an näischt méi zougelooss, ma déi siwe Punkte 5 Minutte viru Schluss sinn net méi duergaangen, fir de Match ze dréien. Domadder stinn d'Chiefs elo bei engem 5-4 an d'Packers bei engem 7-2.

De Spëtzematch vum Spilldag hunn d'Titans bei de Rams missten untrieden. Den zweete Quarter huet an dësem Match scho fréi d'Decisioun bruecht. D'Rams hunn dëse mat engem 3:0 gestart, mat d'Titans hunn e séier gedréint. Als éischt huet eng Interception d'Titans kuerz virun d'Endzon bruecht a si hunn direkt dono konnte 7 Punkte maachen. Am nächsten Drive ass direkt déi éischt Pass vum Stafford an d'Hänn vun der Defense gaangen an de Byard huet de Ball an d'Endzon bruecht. No engem Punkt kruten d'Titans dann nees de Ball an hunn eppes iwwer 2 Minutte viru Schluss e weideren Touchdown markéiert. Esou si si mat 21:3 an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel hunn d'Rams zwar e puer Punkte konnte maachen, ma déi 13 sinn net duergaangen, fir de Match nach ze dréinen. Esou wannen d'Titans 28:16 géint d'Rams a béid Ekippe hunn elo e Standing vu 7-2 a sinn um gudde Wee, sech fir d'Playoffs ze qualifizéieren.

All d'Resultater am Iwwerbléck

New York Jets - Indianapolis Colts 30:45

Atlanta Falcons - New Orleans Saints 27:25

Denver Broncos - Dallas Cowboys 30:16

New England Patriots - Carolina Panthers 24:6

Minnesota Vikings - Baltimore Ravens 31:34

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 41:16

Buffalo Bills - Jacksonville Jaguars 6:9

Houston Texans - Miami Dolphins 9:17

Las Vegas Raiders - New York Giants 16:23

Los Angeles Chargers - Philadelphia Eagles 27:24

Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 7:13

Arizona Cardinals - San Francisco 49ers 31:17

Tennessee Titans - Los Angeles Rams 28:16

An der Nuecht op e Méindeg spillen nach Chicago Bears géint Pittsburgh Steelers