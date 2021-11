Am nationale Futtball war e Méindeg d'Auslousung vun den nächsten Tier an de verschiddene Couppen.

Am nationale Futtball war e Méindeg den Tirage vun den Aachtelsfinallen an der Coupe de Luxembourg bei den Hären. Et ginn 3 direkt Dueller aus der ieweschter Divisioun. Munneref kritt et mam F91 Diddeleng ze dinn. Stroossen spillt géint Titus Péiteng. An de Racing géint Déifferdeng. Gespillt gëtt de 6. Abrëll 2022.

Déi weidere Partië bei den Hären:

US Esch (EP) - Progrès Nidderkuer (ND)

Schëffleng (EP) - Kanech (EP)

Käerjeng (EP) - Weiler (EP)

Beetebuerg (EP) - Etzella (ND)

Monnerech (EP) - Fola (ND)

Da goufen och d'Véierelsfinalle vun der Coupe des Dames ausgeloust. Hei spillt d'Fiels (D2) géint Jonglënster, d'Ent. Itzeg / CeBra géint Dikrech, de Racing kritt et mat der Ent. Wuermer / Mënsbech / CSG ze dinn a Käerjeng (D2) kritt Besuch vu Mamer. Gespillt ginn d'Matcher den 23. Mäerz 2022.

PDF: Schreiwes FLF