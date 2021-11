D'Lëtzebuerger Nationalekipp spillt en Donneschdeg um 18.00 Auer am Bakı Olimpiya Stadion géint Aserbaidjan.

De WM Qualifikatiounsmatch vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp am Aserbaidschan ass fir den Owend 18 Auer programméiert. Haut geet et géint de leschten aus dem Grupp A. Am Aller-Match gouf et fir d'Première um neie Stadion eng wichteg 2-1 Victoire. D'Lëtzebuerger sinn op der 3. Plaz a wëllen déi Plaz behalen. Dofir wier eng Victoire ganz wichteg. De Serge Olmo kuckt no vir op de 7. Match vun de Roude Léiwen am Kader vun der WM Qualifikatioun.

Dës Partie gëtt um ganz groussen Olympesche Stadion zu Baku gespillt. Et passe ronn 70.000 Spectateuren eran. Den Owend gi laut lokale Responsabelen maximal 20.000 Leit erwaart. Eng 10 Supporter aus Lëtzebuerg si matgereest.

Mat Gerson, Mahmutovic, Vincent Thill, Martins a Moris feelen eng Partie wichteg Spiller.

Den Nationaltrainer Luc Holtz: Dann ass jo net méi datt ee ka soen datt mir a Beschtbesetzung kënnen untrieden mee mëttlerweil ass et esou datt mir méi Méiglechkeeten hunn fir dat besser kënnen ze kompenséieren. Et huet ee méi Leit déi kënnen asprangen wéi zum Beispill de Mathias Olesen wou ee gesäit datt hien eng positiv Entwécklung matgemaach huet.

Laut Meteoprevisiounen soll d'Situatioun um Terrain Punkto Wand net esou schwiereg si wéi gëschter, hofft emol de Kapitän vun de Roude Léiwen.

Laurent Jans: Et ass bal wéi e Wüstestuerm mat dem ganze Sand. Wärend dem Spille kriss du permanent de Sand an d'Aen. Et ka sinn datts du muss stoe bleiwen, fir de Sand aus den Aen ze huelen. Et war net einfach mat dem Wand.

De Jans ass net 100% fit, mä fänkt den Owend mat un.

Aserbaidschan ass wuel op der leschter Plaz am Klassement, mä ass guer net op d'Liicht d'Schëller ze huelen. Den Trainer vum Géigner steet den Owend ganz ferm ënner Drock. Den Nationaltrainer Holtz schwätzt och vun engem Match, wou ee Punkte wëll a ka mat heem huelen. Et ass bestëmmt e positiven Drock. Dat ass och dem FLF President Paul Philipp seng Meenung.

Paul Philipp: Ech mengen et ass richteg. Mir hunn an Irland gewonnen an doheem géint de Aserbaidschan. Elo waart jiddereen drop a mat Recht, datt mir déi Qualifikatioun, déi bis elo positiv verlaf ass, och wat Punkten ubelaangt, gutt ofschléissen. D'Lëtzebuerger hu vläicht Drock, mä d'Spiller vum Aserbaidschan hu groussen Drock op sech.

Portugal spillt den Owend an Irland. Wann de Cristiano Ronaldo a Kolleege gewannen, a Lëtzebuerg zu Baku als Gewënner vum Terrain geet dann ass déi 3. Plaz am Grupp A garantéiert.

