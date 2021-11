Fir dat een de Sonndegowend ouni gréisser Problemer a Verspéidungen auskënnt, gëtt d'FLF e puer Erklärunge ronderëm de Match.

Just Leit, déi e CovidCheck dobäi hunn, dierfen an de Stadion. Dëst bedeit, datt een entweder geimpft oder geheelt ass, ma och en negative Coronatest gëtt unerkannt. Den Test dierf am Fall vun engem PCR-Test net méi al wéi 72 Stonnen a vun engem zertifiéierten Antigentest maximal 48 Stonnen al sinn. Kanner ënner 12 Joer brauche keen Test.

Well dës Prozedur méi Zäit an Usproch hëlt, sollen d'Leit fréi beim Stadion sinn. D'Diere ginn um 18.45 Auer op, dat 2 Stonne virum Match.

D'Leit sollen dann och op d'Park And Riden zeréckgräifen, dat um Bouillon, de Sud oder op der Kockelscheier. Vun 18.30 Auer fuere Navette bei de Stadion, am 5-Minutte-Rhythmus vum Bouillon a Sud an am 10-Minutten-Interval vun der Kockelscheier. Fir de Retour fueren d'Navette vun 22.30 Auer un. Weider kann een awer och op d'Linn 18 zeréckgräifen, fir bei de Stadion ze kommen.