Duerch e Remis vun den Norweger ass d'Tierkei am Grupp G op déi zweet Tabelleplaz geklommen an ass de Play-Offs domat sou no wéi ni.

E Samschdeg war an de Gruppen D, E a G d'Suite vum 9. Spilldag an der Qualifikatioun fir d'WM 2022 am Katar. An de Matcher vum fréien Owend konnt Finnland e wichtege Schrëtt a Richtung Play-Offs maachen an och d'Tierkei huet déi zweet Plaz weider am Bléck.

An de Partië vun 20.45 Auer kënne sech ënnert anerem Frankräich an Holland fir d'WM qualifizéieren.

Grupp D

Finnland huet sech mat enger 3:1-Victoire géint Bosnien duerchgesat an domat géint en direkte Konkurrent an der Tabell e wichtege Schrëtt a Richtung Play-Offs gemaach. Ee Spilldag viru Schluss stinn d'Finne mat zwee Punkte Virsprong op der zweeter Plaz an hunn domat am leschte Match alles an der eegener Hand. Frankräich kann den Owend mat enger Victoire géint Kasachstan d'Qualifikatioun fir d'WM perfekt maachen.

Bosnien - Finnland 1:3

0:1 Forss (29'), 0:2 Lod (51'), 1:2 Menalo (69'), 1:3 O'Shaughnessy (73')

Frankräich - Kasachstan (20.45 Auer)

Grupp E

Belsch - Estland (20.45 Auer)

Wales - Wäissrussland (20.45 Auer)

Grupp G

Norwegen huet mat engem 0:0 géint Lettland Punkte leie gelooss an domat der Tierkei d'Chance op eng Plaz an de Play-Offs weider oprecht erhalen. D'Ekipp vum Stefan Kuntz konnt sech nämlech ouni Problemer géint Gibraltar behaapten a steet elo ee Match viru Schluss punktgläich a mat engem bessere Golverhältnis mat den Norweger op der zweeter Tabelleplaz. Um 20.45 Auer kann Holland sech mat enger Victoire géint Montenegro fir d'WM qualifizéieren.

Norwegen - Lettland 0:0

Tierkei - Gibraltar 6:0

1:0 Aktürkoglu (11'), 2:0 Dervisoglu (38'), 3:0 Dervisoglu (41'), 4:0 Demiral (65'), 5:0 Dursun (81'), 6:0 Müldür (84')

Montenegro - Holland (20.45 Auer)