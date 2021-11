D'Slovakin konnt sech no enger spannender Finall um Arlberg déi éischt Weltcup-Victoire sécheren.

Dräi Wochen nom Weltcup-Optakt zu Sölden stoung um Samschdeg de Parallel-Slalom zu Lech um Programm. Souwuel d'Petra Vlhova wéi och d'Mikaela Shiffrin waren net mat dobäi, wat et anere Fuererinnen erméiglecht huet sech virun den 3.000 Spectateuren ze weisen.

No enger immens spannender Finall konnt sech um Enn d'Andreja Slokar géint d'Théa Stjernesund aus Norwegen behaapten. An der klenger Finall huet sech d'Kristin Lysdahl déi drëtt Plaz geséchert.

E Sonndeg steet dann de Parallel-Slalom bei den Hären um Programm.