Weider huet de Cam Newton en erfollegräicht Comeback fir d'Carolina Panthers gefeiert an et gouf den éischte Remis vun der Saison.

Cleveland Browns - New England Patriots 7:45

D'New England Patriots kommen esou lues awer sécher richteg un d'Rullen an e Sonndeg den Owend hu si d'Cleveland Browns komplett iwwerrannt. Si gewannen nämlech mat 45:7 a konnte souwuel offensiv wéi och defensiv iwwerzeegen. De Rookie-Quarterback Mac Jones huet ganzer 19 vun 23 Passen un de Mann bruecht an huet 3 Touchdown-Passe geheit. Och de Backup-Runningback Rhamondre Stevenson wousst ze iwwerzeegen. Hie koum op 100 Rushing Yards an 2 Touchdowns. Bei de Browns ass guer a glat näischt gaangen. Eenzege Liichtbléck war den D'Ernest Johnson (eigentlech 3. Runningback, ma Chubb an Hunt si blesséiert). De jonke Runningback koum op 99 Rushing- an 58 Receiving-Yards a war domat a béide Kategorien de beschte Mann op Säite vu Cleveland.

Carolina Panthers - Arizona Cardinals 34:10

"Cam is back!", dat wäert wuel all Panthers-Fan freeën, virun allem well de Cam Newton e groussen Undeel un der Victoire géint d'Arizona Cardinals hat, och wann hien net dacks um Terrain stoung. Bei de Cardinals huet nach ëmmer de Star-Quarterback Kyler Murray gefeelt an dat sollt sech virun allem an den éischten 3 Drives bemierkbar maachen. Do huet d'Ekipp vun Arizona nämlech näischt op d'Rei kritt. Den Ersatz-Quarterback Colt McCoy huet do nämlech eemol de Ball gefumbled, eng Interception geheit an et gouf een Turnover on Downs. Dëst hunn d'Panthers a Persoun vum Cam Newton äiskal ausgenotzt. Hien ass fir 2 Touchdown selwer gelaf an huet 1 Touchdown-Pass gemaach an dat alles mat sengen zwee éischte Ballkontakter. Starting-Quarterback war nämlech de P.J. Walker, dat well een den Newton eréischt an der Woch ënner Kontrakt geholl huet, dat als Reaktioun op d'Blessur vum eigentlechen éischte Quarterback, dem Sam Darnold. Weider konnt de Kicker Zane Gonzalez mat 4 Field Goals iwwerzeegen.

Detroit Lions - Pittsburgh Steelers 16:16

Am Match tëscht den Detroit Lions an de Pittsburgh Steelers gouf et dann och den éischte Remis vun der Saison, um Enn vun den 10 Minutte Verlängerung stoung et 16:16. Fir d'Steelers dierft dëst natierlech e klenge Réckschlag sinn, och wann ee muss bedenken, datt si mam Mason Rudolph op der Quarterback-Positioun gespillt hunn, deen de blesséierte Ben Roethlisberger huet missen ersetzen. Fir d'Lions war et iwwerdeems de gréissten Erfolleg bis elo vun der Saison, well et ass den eenzege Match vun der Saison bis elo, deen d'Ekipp ronderëm de Quarterback Jared Goff net verluer huet. Nawell war et vu béiden Ekippe kee besonnesch gudde Match. Eenzeg konnte béid Defensen a klenge Momenter iwwerzeegen.

Kansas City Chiefs - Las Vegas Raiders 41:14

Se sinn nees do. D'Kansas City Chiefs feieren zu Las Vegas eng ganz wichteg Victoire géint en Division-Géigner, mat där si sech elo, och duerch d'Néierlag vun den Chargers, un d'Spëtzt vun der AFC West setze kënnen. An och de Patrick Mahomes schéngt nees ganz deen Alen ze sinn. 406 Passing-Yards a ganzer 5 Touchdown-Passen an och d'Connection mam Travis Kelce an dem Tyreek Hill leeft nees wéi geschmiert. Och de Runningback Darrel Williams hat ee ganz staarke Match mat 43 Yards zum Buedem an 101 Yards duerch d'Loft, plus ee Receiving-Touchdown. Bei de Raiders ass iwwerdeems, no der John-Gruden-Affär an dem Henri-Ruggs-Accident, nach keng Rou agekéiert. Lues awer sécher misste si elo awer nees an d'Spuer fannen, anerwäerts war de gudde start an d'Saison fir d'Kaz.

Alleguerten d'Resultater am Iwwerbléck

Baltimore Ravens - Miami Dolphins 10:22

Buffalo Bills - New York Jets 45:17

Tampa Bay Buccaneers - Washington Football Team 19:29

Atlanta Falcons - Dallas Cowboys 3:43

New Orleans Saints - Tennessee Titans 21:23

Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts 17:23

Detroit Lions - Pittsburgh Steelers 16:16

Cleveland Browns - New England Patriots 7:45

Minnesota Vikings - Los Angeles Chargers 27:20

Carolina Panthers - Arizona Cardinals 34:10

Philadelphia Eagles - Denver Broncos 30:13

Seattle Seahawks - Green Bay Packers 0:17

Kansas City Chiefs - Las Vegas Raiders 41:14