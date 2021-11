An der Grupp C huet sech d'Schwäiz de Méindegowend den Ticket op d'Weltmeeschterschaft geséchert. Italien muss an de Playoff.

E Méindeg den Owend stoungen an de Gruppen C, F an I déi lescht Matcher vun der WM-Qualifikatioun um Programm. Grupp C © afp Italien an d'Schwäiz hunn de Méindegowend déi 1. Plaz am Klassement ënnert sech ausgemaach. D'Schwäiz geet als Gruppenéischten aus deem Duell eraus. Nordirland - Italien 0:0 Schwäiz - Bulgarien 4:0 1:0 Okafor ('48), 2:0 Vargas (57'), 3:0 Itten (72'), 4:0 Freuler (90'+1) Grupp F © afp Am Grupp F stoung scho virum leschte Spilldag fest, datt Dänemark d'nächst Joer bei der WM mat dobäi ass. Schottland muss als 2. an de Playoff. Israel - Färöer Inselen 3:2 1:0 Dabbour (30'), 2:0 Weissman (58'), 2:1 Vatnhamar (62'), 2:2 Olsen (72'), 3:2 Peretz (75') Schottland - Dänemark 2:0 1:0 Souttar (35'), 2:0 Adams (86') Éisträich - Moldawien 4:1 1:0 Arnautovic (4'), 2:0 Trimmel (22'), 3:0 Arnautovic (55'), 3:1 Nicolaescu (60'), 4:1 Ljubicic (83') Grupp I © afp England huet sech mat engem zolitten Resultat vun 10:0 géint San Marino déi éischt Plaz op der Tabell geséchert. Dräi vun den 10 goler huet den Harry Kane geschoss. Polen muss als Zweetklasséierten de Wee iwwert de Playoff goen. San Marino - England 0:10 0:1 Maguire (6'), 0:2 Fabbri (15'), 0:3 Kane (27'), 0:4 Kane (32'), 0:5 Kane (39'), 0:6 Kane (42'), 0:7 Smith (58'), 0:8 Mings (69'), 0:9 Abraham (78'), 0:10 Saka (79') Albanien - Andorra 1:0 1:0 Cekici (74') Polen - Ungarn 1:2 0:1 Schäfer (37'), 1:1 Swiderski (62'), 1:2 Gazdag (80')