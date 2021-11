D'Lëtzebuergerin huet sech missen an zwee Sätz mat 1:6 an 2:6 géint d'Lettin Diana Marcinkevica geschloe ginn.

Bei den Tyotec Open zu Péiteng war et en Dënschdeg den Out fir d'Marie Weckerle. Déi jonk Lëtzebuergerin huet sech an de 1/16-Finalle kloer missen an 2 Sätz géint d'Diana Marcinkevica geschloe ginn.

E Mëttwoch sinn d'Mandy Minella an d'Eleonora Molinaro beim ITF-Tournoi am Asaz. D'Minella kritt et mam Elsa Jacquemot aus Frankräich ze dinn an d'Molinaro muss géint d'Lucie Nguyen Tan och aus Frankräich untrieden.