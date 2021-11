D'Reform vum Congé sportif soll nach dëst Joer an Regierungsrot kommen, esou de Sportminister Dan Kersch den Dënschdeg an der Chamber.

An der Froestonn un d’Regierung huet den DP Deputéierte Claude Lamberty dem Sportminister Dan Kersch d’Fro gestallt wéini d’Federatiounen an awer och d’Clibb kéinten domadder rechnen, datt déi dringend noutwendeg Reform vum Congé sportif ëmgesat géif ginn. Dem Sportminister huet erkläert, datt d’Reform iwwert de Congé sportif nach dëst Joer an de Regierungsrot kënnt.

De Minister Dan Kersch huet nach emol betount, datt d’Reform vum Congé sportif e wichtegt Element wier a jo och am Koalitiounsaccord géif stoen. Hie wéilt de Projet de loi nach dëst Joer mat an de Regierungsrot huelen an duerno dann och der Ëffentlechkeet wéilt presentéieren. Hie wär sech och bewosst, dass d’Sportswelt hei am Land géif op des Reform waarden.

Op D’Fro vum Claude Lamberty, ob et éischter an d’Richtung geet vun engem Kontingent u Stonnen, déi u Lizenzzuele gebonne sinn, an dono vun der Federatioun oder dem Club verdeelt ginn, oder ob hien et vläicht awer un d’Funktioun, also zum Beispill, President, Spiller, Betreier,... vun de Leit am Verband oder am Club wéilt koppelen, wollt de Minister nach net soen, ausser, datt dat Piste wieren, iwwert déi hie jo och schonn ëffentlech geschwat hätt.

An den nächste Woche weess een also méi, wéi et an deem wichtege Sujet fir d'Sportswelt wäert weidergoen.